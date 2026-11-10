Anthropic gibt Claude Fable 5.2 für alle frei, Mythos 5.2 nur für geprüfte Organisationen

Das US-Unternehmen Anthropic hat am Montag Claude Fable 5.2 und Claude Mythos 5.2 veröffentlicht. Laut der Ankündigung des Unternehmens handelt es sich um dasselbe zugrunde liegende Modell. Der Unterschied liegt in den Schutzfiltern: Fable 5.2 ist für alle Nutzerinnen und Nutzer verfügbar, auch über die Cloud-Plattformen von Amazon, Google und Microsoft. Mythos 5.2 kommt ohne diese Filter und steht nur geprüften Organisationen offen, die in sogenannten Dual-Use-Bereichen arbeiten, also in Feldern wie Cybersicherheit und Biologie, in denen Wissen sowohl schützen als auch schaden kann.

Im unabhängigen Ranking des Analysedienstes Artificial Analysis liegt Claude Fable 5.2 mit einem Intelligenz-Index von 65 auf Platz 1 von 74 bewerteten Modellen. Dahinter folgen laut der Rangliste des Dienstes Googles Gemini 4 Carbon mit 60 Punkten, Anthropics eigenes Modell Claude Opus 5.5 mit 59 und OpenAIs GPT-6 Astra mit 57 Punkten.