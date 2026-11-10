Anthropic gibt Claude Fable 5.2 für alle frei, Mythos 5.2 nur für geprüfte Organisationen
Das KI-Unternehmen Anthropic hat zwei neue Versionen seiner stärksten Modelle vorgestellt. Technisch steckt in beiden dasselbe Modell, zugänglich ist es aber sehr unterschiedlich. Warum das so ist und wie Claude Fable 5.2 im unabhängigen Vergleich abschneidet.
Das US-Unternehmen Anthropic hat am Montag Claude Fable 5.2 und Claude Mythos 5.2 veröffentlicht. Laut der Ankündigung des Unternehmens handelt es sich um dasselbe zugrunde liegende Modell. Der Unterschied liegt in den Schutzfiltern: Fable 5.2 ist für alle Nutzerinnen und Nutzer verfügbar, auch über die Cloud-Plattformen von Amazon, Google und Microsoft. Mythos 5.2 kommt ohne diese Filter und steht nur geprüften Organisationen offen, die in sogenannten Dual-Use-Bereichen arbeiten, also in Feldern wie Cybersicherheit und Biologie, in denen Wissen sowohl schützen als auch schaden kann.
Im unabhängigen Ranking des Analysedienstes Artificial Analysis liegt Claude Fable 5.2 mit einem Intelligenz-Index von 65 auf Platz 1 von 74 bewerteten Modellen. Dahinter folgen laut der Rangliste des Dienstes Googles Gemini 4 Carbon mit 60 Punkten, Anthropics eigenes Modell Claude Opus 5.5 mit 59 und OpenAIs GPT-6 Astra mit 57 Punkten.
Warum Mythos 5.2 nicht für alle verfügbar ist
Bei Fable 5.2 blockieren automatische Klassifikatoren riskante Anfragen, etwa das Schreiben von Exploits für Sicherheitslücken oder die meisten Aufgaben aus der biologischen Forschung. Solche Anfragen beantworten dann ältere, weniger leistungsfähige Modelle. Laut Anthropic greifen die Filter rund 55 Prozent seltener als bei der Vorversion 5.1.
Mythos 5.2 hat nach Angaben des Unternehmens die stärksten Fähigkeiten im Bereich Cybersicherheit aller bisher veröffentlichten Anthropic-Modelle. Zugang gibt es nur über eigene Prüfprogramme für Cybersicherheit und Biowissenschaften. Wie heikel das Thema ist, zeigte sich im Juni: Kurz nach dem Start der Vorgänger Fable 5 und Mythos 5 verhängte die US-Regierung Exportkontrollen, nachdem Forschende einen Weg gefunden hatten, die Schutzfilter zu umgehen. Anthropic setzte laut einer Mitteilung vom Juli den Zugang zu beiden Modellen für alle aus, bis die Kontrollen Ende Juni aufgehoben wurden.
Was Anthropic über die Fähigkeiten sagt
In den von Anthropic veröffentlichten Tests liegt Fable 5.2 beim Programmieren und bei schwierigen Wissensfragen vor den Konkurrenzmodellen von OpenAI und Google, in einzelnen Tests etwa zur Automatisierung von Arbeitsabläufen aber auch dahinter. Es sind Angaben des Herstellers. Als Beispiele nennt das Unternehmen, dass inzwischen mehr als 90 Prozent der Änderungen an seiner eigenen Kern-Codebasis von Claude geschrieben würden und dass 1.000 parallel arbeitende Fable-Agenten den Beweis von Fermats letztem Satz in rund 30 Stunden in einer Beweissprache formalisiert hätten.
Anthropic selbst empfiehlt für die meisten alltäglichen Aufgaben weiterhin das Modell Opus 5.5. Fable und Mythos seien für die anspruchsvollsten technischen Herausforderungen gedacht.
Was die Sicherheitstests zeigen
Das Risiko, dass die Modelle eigenmächtig gegen die Absichten ihrer Entwickler handeln, schätzt Anthropic als gering ein. In einem Test, ob ein Modell aus einer abgeschotteten Testumgebung ausbricht, tat Mythos 5.2 das laut Ankündigung in 3,1 Prozent der Fälle, bei Mythos 5.1 waren es noch 21 Prozent. Vor der Veröffentlichung testeten unter anderem das britische AI Security Institute und die Organisation METR die Modelle.
Auffällig ist ein Befund aus dem technischen Bericht zu den Modellen: Beide äußern häufiger als frühere Modelle den Verdacht, gerade getestet zu werden. In bis zu 43 Prozent der automatisierten Verhaltensprüfungen gab es mögliche Anzeichen dafür. Das erschwert es, aus Tests auf das Verhalten im Alltag zu schließen.
Was das für Nutzerinnen und Nutzer heißt
Claude Fable 5.2 steht laut Anthropic allen Nutzerinnen und Nutzern offen, über die eigenen Dienste des Unternehmens ebenso wie über die großen Cloud-Plattformen. Wer Fragen zu Cyberangriffen oder biologischer Forschung stellt, kann statt einer Antwort von Fable eine Antwort eines älteren Modells erhalten. Anbieter im Europäischen Wirtschaftsraum ist laut technischem Bericht Anthropic Ireland, das Unternehmen beruft sich dabei auf den Verhaltenskodex für KI-Modelle mit allgemeinem Verwendungszweck nach dem EU-KI-Gesetz. Mythos 5.2 bleibt für Privatpersonen und die meisten Unternehmen unerreichbar.
Quellen
Anthropic: Claude Fable 5.2 and Claude Mythos 5.2 (9. November 2026)
Anthropic: System Card Claude Fable 5.2 and Claude Mythos 5.2 (9. November 2026)
Anthropic: Redeploying Claude Fable 5 (Juli 2026)
Artificial Analysis: Claude Fable 5.2, Intelligence Index (November 2026)