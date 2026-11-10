Erster humanoider Roboter beim Antarktis-Ultramarathon: Bei minus 24 Grad kam Qestr nicht weit
Zwischen Läuferinnen und Läufern aus aller Welt stand am Sonntag ein ungewöhnlicher Starter im Schnee von Queen Maud Land: der humanoide Roboter Qestr. Ausgerüstet mit einer Thermojacke sollte er beim Antarctic Ice Ultra mithalten. Lange hielt er nicht durch.
Erster humanoider Roboter beim Antarktis-Ultramarathon©Thomson Reuters
Ein Roboter unter 25 Startern
Das Rennen startete am 8. November rund um Ultima Camp, ein Lager im Landesinneren der Antarktis. Unter den 25 Teilnehmern war erstmals ein humanoider Roboter. Laut Veranstalter Oliver Wang ist Qestr der erste Roboter mit menschenähnlichem Körperbau, der beim Antarctic Ice Ultra angetreten ist.
Ziel war die Marathondistanz. Die Temperatur lag bei minus 24 Grad. Damit die Technik das aushält, steckte Qestr in einer eigens angefertigten Thermojacke. Wer den Roboter gebaut hat, geht aus den bisher bekannten Angaben nicht hervor.
Nach drei Kilometern war der Akku leer
Lange dauerte der Versuch nicht. Nach rund drei Kilometern war die Batterie erschöpft, Qestr musste aus dem Rennen genommen werden. Eine offizielle Zeit wurde nicht gewertet.
Gescheitert ist der Roboter also nicht an Eis, Wind oder unebenem Untergrund, sondern an seiner Energieversorgung. Lithium-Ionen-Akkus, wie sie in Robotern, Smartphones und E-Autos stecken, liefern bei starker Kälte deutlich weniger Leistung. Beim Laufen braucht ein Roboter besonders viel Strom, weil die Motoren ständig das Gleichgewicht halten müssen. Die Thermojacke reichte unter diesen Bedingungen nicht aus.
Ein Rennen am 70. Breitengrad
Der Antarctic Ice Ultra findet in Queen Maud Land im Osten der Antarktis statt. Ultima Camp liegt auf rund 70 Grad südlicher Breite, im antarktischen Sommer geht dort die Sonne nicht unter. Die Teilnehmenden treffen sich vorab in Kapstadt und fliegen von dort auf den Kontinent. Veranstaltet wird das Rennen von der US-Firma Runbuk, die auch den North Pole Marathon organisiert.
Die Ausgabe 2026 ist erst die dritte, das Rennen gibt es seit 2024. Laut Veranstalter reichen die Distanzen von 50 Kilometern bis 100 Meilen. Den Rekord über 100 Meilen hält der Chinese Yusheng Ni. Er brauchte 2025 laut dem internationalen Laufverband AIMS 22 Stunden, 40 Minuten und 47 Sekunden, bei Temperaturen bis minus 32 Grad.
In Peking sind Roboter schon viel weiter
Auf Asphalt und bei milden Temperaturen sieht die Bilanz humanoider Roboter ganz anders aus. Beim ersten Roboter-Halbmarathon in Peking im April 2025 kam der Sieger Tiangong Ultra nach zwei Stunden und 40 Minuten ins Ziel. Ein Jahr später lief der Roboter Lightning des Herstellers Honor dieselbe Strecke in 50 Minuten und 26 Sekunden. Mehr dazu: „Blitz“-Roboter laufen Menschen bei Peking-Marathon davon.
Die drei Kilometer von Ultima Camp zeigen, wie groß der Abstand zwischen solchen Stadtrennen und echtem Einsatz unter extremen Bedingungen noch ist. Wer Roboter in Polargebieten, im Hochgebirge oder bei Katastropheneinsätzen im Winter nutzen will, braucht Akkus und Wärmemanagement, die minus 24 Grad über Stunden durchhalten.
Quellen
Antarctic Ice Ultra (Runbuk): Offizielle Website des Rennens (2026)
AIMS: New Antarctica 100-mile record (17. November 2025)
Wikipedia: Beijing E-Town Half-Marathon
Weitere Quelle: Reuters (9. November 2026)