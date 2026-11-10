Erster humanoider Roboter beim Antarktis-Ultramarathon: Bei minus 24 Grad kam Qestr nicht weit

Das Rennen startete am 8. November rund um Ultima Camp, ein Lager im Landesinneren der Antarktis. Unter den 25 Teilnehmern war erstmals ein humanoider Roboter. Laut Veranstalter Oliver Wang ist Qestr der erste Roboter mit menschenähnlichem Körperbau, der beim Antarctic Ice Ultra angetreten ist.

Ziel war die Marathondistanz. Die Temperatur lag bei minus 24 Grad. Damit die Technik das aushält, steckte Qestr in einer eigens angefertigten Thermojacke. Wer den Roboter gebaut hat, geht aus den bisher bekannten Angaben nicht hervor.