Über das Netz des Weißen Hauses ließ sich laut Sicherheitsfirma Datenverkehr umleiten

Wer bei bestimmten Proxy-Diensten ein paar Dollar bezahlte, konnte seinen Datenverkehr über Internetadressen des Weißen Hauses ins Netz schicken. Das berichtet die US-Firma Layer3 Intel, die sich auf die Analyse von IP-Adressen spezialisiert hat, in einer am 4. November veröffentlichten Auswertung. Zwischen 5. Oktober und 3. November registrierte sie 236 solcher Vorgänge an 26 von 30 Tagen, verteilt auf sechs IP-Adressen. 28 verschiedene Proxy-Dienste boten demnach einen Ausgang über dieses Netz an.

Die Adressen gehören laut Layer3 zu einem Netzbereich, der auf das Executive Office of the President registriert ist, also auf das Amt des US-Präsidenten. Hinweise auf einen Einbruch in Regierungssysteme fand die Firma nach eigenen Angaben nicht. Sie sei bei einer Routineauswertung zufällig auf das Netz gestoßen und habe es nicht gezielt untersucht. Die sechs Adressen veröffentlichte sie nicht, die Rohdaten stellt sie nach eigenen Angaben den zuständigen Behörden zur Verfügung.