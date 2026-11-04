Binance nennt ein gefälschtes Jobinterview als Teil des Hacks um 6,3 Milliarden Dollar

Am Anfang der entscheidenden Phase stand ein Bewerbungsgespräch. Im September wurde ein Softwareentwickler von Binance über eine seriöse Jobplattform von einer Person kontaktiert, die sich als Projektleiter ausgab. Nach einem ersten Videointerview mit einer angeblichen Personalabteilung folgte eine zweite Runde in einer verbreiteten Chat-App. Die dort gestellte Aufgabe war laut dem ersten Untersuchungsbericht der Kryptobörse ein präpariertes Code-Archiv, das der Entwickler auf seinen Arbeitsrechner lud. Es ersetzte einen Bestandteil einer verbreiteten Entwicklersoftware durch eine Schadversion und öffnete den Angreifern so den Zugang zu dem Gerät.

Das Jobinterview war allerdings nur ein Baustein. Binance beschreibt eine „ausgeklügelte, mehrstufige Kampagne“ und ausdrücklich keinen einzelnen Einbruch oder simplen Phishing-Fall. Insgesamt waren laut dem Bericht digitale Vermögenswerte im Wert von rund 6,34 Milliarden US-Dollar betroffen. Rund 2,85 Milliarden Dollar davon seien eingefroren oder abgefangen worden, wobei sich die Summe mit den Kursen noch verschieben könne.