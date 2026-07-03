Phishing-Nachrichten von Fake-Online-Shops erkennen

Phishing-E-Mails sind nicht mehr so einfach zu erkennen wie früher, warnen Expertinnen und Experten. Die Zeiten, in denen sich Betrüger sofort durch schlechtes Deutsch und eine unpersönliche Anrede entlarven, sind vorbei.

Warnzeichen, bei denen Sie misstrauisch werden sollten:

Am wichtigsten sind diese zwei Dinge: