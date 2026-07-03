Phishing-Nachrichten von Fake-Online-Shops erkennen

Ob Smartphone, Designertasche oder eine teure Uhr: Längst wird nicht mehr nur Kleinkram online gekauft. Das nutzen Betrüger aus. Sie setzen gefälschte Online-Shops auf und verschicken Phishing-Nachrichten per E-Mail oder SMS, um sensible Daten wie Passwörter und Banking-Zugänge abzugreifen. Wer die Risiken kennt, enttarnt den Betrugsversuch und kann sich so schützen.
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Phishing-E-Mails sind nicht mehr so einfach zu erkennen wie früher, warnen Expertinnen und Experten. Die Zeiten, in denen sich Betrüger sofort durch schlechtes Deutsch und eine unpersönliche Anrede entlarven, sind vorbei.
Warnzeichen, bei denen Sie misstrauisch werden sollten:
Am wichtigsten sind diese zwei Dinge:
ILLUSTRATION - Gefahr durch gefälschte Webseiten: Cyberkriminelle nutzen Suchmaschinenoptimierung, um täuschend echte Phishing-Seiten weit oben in den Suchergebnissen zu platzieren. (zu dpa: «Gefälschte Bankseiten: Suchmaschinensuche kann teuer werden») Foto: Philip Dulian/dpa/dpa-tmn - Honorarfrei nur für Bezieher des dpa-Themendienstes +++ dpa-Themendienst +++