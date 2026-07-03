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Pflege von innen: Futter für die Haut

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Gute Zinklieferanten sind etwa Milch, Eier, Nüsse und Roggenkeimlinge
©APA/APA/dpa-tmn/Robert Günther/Robert Günther
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Ohne Vitamine und Mineralstoffe kann unser Körper nicht richtig funktionieren, auch die Haut nicht. Besonders nützlich sind dem deutschen Bundeszentrum für Ernährung (BZfE) zufolge Antioxidantien, die freie Radikale einfangen. Diese entstehen durch schädliche Einflüsse wie Zigarettenrauch oder Umweltgifte. Antioxidativ wirken unter anderem die Vitamine A, C und E.

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Zu Nahrungsergänzungsmitteln muss man aber nicht greifen. Vitamine, die unsere Haut gesund halten, lassen sich durch eine abwechslungsreiche Ernährung aufnehmen.

Auf "Schönheitsdrinks", die Kollagen oder Hyaluronsäure enthalten, können Sie gut verzichten. Die Stiftung Warentest hat 2022 diverse Mittel zum Trinken untersucht ("test", Ausgabe 11/2022). Studien, die einen sichtbaren Effekt nachweisen, fanden die Tester nicht.

ILLUSTRATION - Viel Gemüse, viel Obst, viel Vollkorn: Wer so seine Ernährung gestaltet, nimmt viele Ballaststoffe zu sich. (zu dpa: «Unverdaulich, aber unverzichtbar: 7 Fragen zu Ballaststoffen») Foto: Robert Günther/dpa-tmn - Honorarfrei nur für Bezieher des dpa-Themendienstes +++ dpa-Themendienst +++

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