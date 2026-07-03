Pflege von innen: Futter für die Haut

Zu Nahrungsergänzungsmitteln muss man aber nicht greifen. Vitamine, die unsere Haut gesund halten, lassen sich durch eine abwechslungsreiche Ernährung aufnehmen.

Auf "Schönheitsdrinks", die Kollagen oder Hyaluronsäure enthalten, können Sie gut verzichten. Die Stiftung Warentest hat 2022 diverse Mittel zum Trinken untersucht ("test", Ausgabe 11/2022). Studien, die einen sichtbaren Effekt nachweisen, fanden die Tester nicht.