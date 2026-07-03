Warnung vor einem "starken" Wetterphänomen El Niño

El Niño ist ein natürlich auftretendes Phänomen, bei dem sich die Wasseroberfläche im Pazifik erwärmt, was zu weltweiten Veränderungen der Winde, des Luftdrucks und der Niederschläge führt. Seine Stärke wird in schwach, moderat, stark oder sehr stark eingestuft. Die WMO-Prognose sieht den diesjährigen El Niño also bisher auf der zweithöchsten Stufe.

"Die Bedingungen für El Niño haben sich im tropischen Pazifik entwickelt und werden den Vorhersagen zufolge in den kommenden Monaten schnell an Stärke gewinnen", teilte die UNO-Behörde mit. WMO-Generalsekretärin Celeste Saulo warnte vor Trockenheit und vor starkem Regenfall sowie vor Hitzewellen an Land und im Meer in vielen Regionen. Sie kündigte an, dass die WMO ihr Frühwarnsystem ausbauen werde. "Fortgeschrittene saisonale Vorhersagen und frühe Warnungen sind entscheidend, um Leben zu retten und die Auswirkungen auf unsere Wirtschaften und Gemeinden abzufedern", erklärte Saulo.

El Niño ist zu Beginn nur ein warmer Meeresstrom, der die Wassertemperatur vor der Pazifikküste Lateinamerikas um einige Grad erhöht. Normalerweise sorgen Passatwinde dafür, dass das warme Wasser entlang des Äquators über den Pazifik nach Westen getrieben wird und kalte Wasserschichten voller Nährstoffe an der Küste aufsteigen können.

Wenn der Luftdruck sich allerdings ändert, nimmt der Wind ab oder kann sogar Richtung Land blasen. Die Warmwasserschichten im Westen des Pazifiks treiben zur Küste zurück, der Austausch des kalten und warmen Wassers in Küstennähe findet nicht mehr statt. Das ist der Beginn einer verhängnisvollen Kettenreaktion, die nicht mehr zu stoppen ist.

2024 wurde durch El Niño zum heißesten jemals gemessenen Jahr. Das Phänomen tritt alle zwei bis sieben Jahre auf und dauert normalerweise zwischen neun und zwölf Monate. Laut der WMO führt der menschengemachte Klimawandel nicht zu einem häufigeren oder stärkeren Auftreten von El Niño, er könne aber die Auswirkungen verstärken. Dies sei etwa in den Jahren 2023 und 2024 der Fall gewesen.