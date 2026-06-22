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Neue ÖH-Vorsitzende gewählt

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Die neue Vorsitzende der ÖH
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Die Österreichische Hochschüler_innenschaft (ÖH) hat eine neue Vorsitzende. Mit 31 von 44 Stimmen wurde Viktoria Kudrna (GRAS) zur Nachfolgerin von Selina Wienerroither (VSStÖ) gewählt, die nunmehr erste Stellvertreterin ist.

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Der entsprechende Rollentausch war schon bei der Bildung der Koalition voriges Jahr vereinbart worden. Bei der ÖH-Wahl im Mai 2025 hatte der VSStÖ mit 30 Prozent der Stimmen und 18 der insgesamt 55 Mandate Platz eins belegt. Gemeinsam mit der GRAS, die elf Sitze eroberte, verfügt man über eine absolute Mehrheit.

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