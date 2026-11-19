"Ich weine jetzt nicht mehr" heißt die von Bernhard Hachleitner, Katrin Pilz und Werner Michael Schwarz kuratierte Ausstellung in der Wienbibliothek im Rathaus, die am Mittwochabend eröffnet wird. Das Zitat stammt aus einem Brief, den die achtjährige Magda Engelmayr 1951 aus Antwerpen an ihre Mutter schickte. Für die Ausstellung und das umfangreiche Begleitbuch wurden mit ihr und 20 anderen Personen Interviews geführt. Eine davon ist Christine Maisel-Schulz. Tränen habe es bei ihr jedoch nur "bis Hütteldorf" gegeben, als sie als Neunjährige mit anderen Kindern in einen Zug nach Spanien gesetzt wurde, erzählt sie im Gespräch mit der APA: "Ich konnte nämlich meine Mutter nicht weinen sehen."

Nicht nur beim Abschied habe die Mutter geweint, so die agile Seniorin, die im Dezember ihren 86. Geburtstag feiert. Zuvor habe sie nämlich eine Bestätigung unterschreiben müssen, wonach die Familie im Fall des Todes der Tochter für die Überführung des Leichnams selbst aufkommen werde. Es kam ganz anders: Das an Tuberkulose erkrankte und schwer unterernährte Kind ("Ich konnte meinen Oberarm mit zwei Fingern umfassen."), die schon zuvor bei einer Pflegefamilie im Vorarlberger Alberschwende ("Dort habe ich meine erste Fremdsprache gelernt", schmunzelt Maisel-Schulz) etwas zugenommen hatte, wog bei der Abfahrt nach Spanien bloß 19 Kilogramm - und kam acht Monate später mit 27 Kilo zurück - "noch immer untergewichtig, aber aufgepäppelt".

Anders als ihre mittlere Schwester, die nach der ersten Verschickung die Eltern angebettelt hatte, sie bloß nicht wieder zu einer fremden Familie zu geben, war Christine Maisel-Schulz schon als Kind reise- und abenteuerlustig. "Mit dem Finger auf meinem Atlas habe ich schon als kleines Kind Weltreisen unternommen." In der bis 26. März laufenden Ausstellung ist neben Fotos, Zeichnungen, Reisekoffer, Rucksäcken, Puppen, Briefen oder Tagebüchern auch genau dieser Atlas zu sehen - und ein in Spanien aufgenommenes Foto der neuneinhalbjährigen Christine in ihrem ersten Kleid. Mit ihrer spanischen Pflegefamilie hat sie bis vor wenigen Jahren regelmäßig Kontakt gehabt, und auch ihr eingerostetes Spanisch hat sie bei Recherchen für ihre Dissertation über die Geschichte der nach Spanien verschickten österreichischen Kinder, die die Seniorenstudentin in unzähligen spanischen Archiven unternommen hat, wieder aufgefrischt.

Doch Maisel-Schulz hat nicht nur schöne Erinnerung an Spanien. Ehe die Kinder auf Familien in ganz Spanien verteilt wurden, waren sie zwei Wochen lang in einem eingezäunten Jugendheim untergebracht, wo sie, wenn sie jeden Tag "antreten" mussten, wie "Affen im Käfig" angestarrt wurden. Jeden Tag wurden einzelne Kinder aufgerufen, die dann nicht wiederkamen. Das Erstaunliche: Die Neunjährige wusste von ihren Eltern, die offen mit ihren Kindern sprachen, über die Konzentrationslager der Nazis und die dortigen Appelle. "Ich hatte panische Angst, mit meiner Nummer 2213 aufgerufen zu werden, weil ich dachte, womöglich komme ich in ein KZ", heißt es in ihrem Buchbeitrag.

Christine Maisel-Schulz wurde drei Jahre später noch einmal "verschickt" - diesmal Belgien, wo sie für zwei Monate in einem Ursulinenkloster in Mechelen und anschließend sechs Monate bei Pflegeeltern, die keine eigenen Kinder bekommen konnten, wohnte. Auch dort gab es Tränen - allerdings beim Pflegevater anlässlich der endgültigen Trennung, als in Wien bei den - von Christine selbst zwischen Flämisch und Deutsch gedolmetschten - Verhandlungen mit den echten Eltern klar wurde, dass sich das Kind gegen die von den Belgiern angestrebte Adoption aussprach. Kontakt hielt sie jedoch weiterhin und arbeitete später auch in Belgien.

In ihrem Leben habe sie später die Reisen, die sie einst mit dem Finger auf dem Atlas unternahm, in Realität nachgeholt, sagt Maisel-Schulz, die u.a. vier Jahre in Jamaika als Nationaldirektorin von SOS-Kinderdorf arbeitete. Ihre eigene Geschichte erzählt sie noch heute regelmäßig als Zeitzeugin in den Schulen. Und immer erwähne sie dabei den 17. April 1945, sagt sie: An diesem Tag sei die Floridsdorfer Brücke nach Bombentreffern eingestürzt und die Gemüseversorgung der Großstadt Wien aus dem Marchfeld damit zusammengebrochen. Die Folge war Hungersnot und eine Säuglingssterblichkeit von über 30 Prozent - Zustände, die heute nicht mehr vorstellbar seien und an die gerade deshalb immer wieder erinnert werden müsse.

(S E R V I C E - Ausstellung "Ich weine jetzt nicht mehr" in der Wienbibliothek im Rathaus, Felderstraße, 19. November 2026 bis 26. März 2027, Mo bis Do, 9-19 Uhr, Fr 9-17 Uhr, Eintritt frei, Eröffnung am 18.11., 18.30 Uhr. Begleitpublikation: "Ich weine jetzt nicht mehr. Verschickte Kinder und die internationale Hilfe für Wien nach dem Zweiten Weltkrieg", Hg. von Bernhard Hachleitner, Katrin Pilz und Werner Michael Schwarz, bahoe books, 240 Seiten, 29 Euro, ISBN 978-3-903478-79-4, www.wienbibliothek.at )