Auf die ihr derzeit häufig gestellte Frage, ob sie als von der Drogenfahndung zur Abteilung "Leib und Leben" gewechselte Kriminalpolizistin Lena Herzog nicht Angst vor einschlägiger Punzierung habe, antwortet sie mit einem Verweis auf ihre Vielseitigkeit: "Die Fakten sprechen für sich, sag' ich mal. Diese Rollen sind alle wirklich komplett unterschiedlich, und wenn ich an meine Castings denke, die ich parallel so habe, hätte ich nicht das Gefühl, dass da jetzt nur Kommissarinnen kommen", sagt sie im Interview mit der APA. Wobei: Lena Herzog ist gekommen, um zu bleiben. Zwei weitere Steirerkrimis sind bereits abgedreht - "und ich würde mir schon wünschen, dass ich das weiterführen kann".

Im "Steirerbiest" (24. November, 20.15 Uhr) wechselt die junge, engagierte Kollegin, die im Dezember des Vorjahres im 14. Steiermark-Fall bei Anna Unterbergers Abschied als Ermittlerin bereits eingeführt wurde, endgültig ins Team des von Prinz gespielten abgeklärten "alten Hasen" Sascha Bergmann. Die Altersdifferenz ist so eklatant wie die Unterschiede bei Motivation und Gedächtnis. "Es hat sich eine ganz eigene Dynamik entwickelt, wobei ich am Anfang nicht gewusst habe, wie das jetzt werden wird und ob etwa diese Generationenwitze aufgehen oder nicht."

Sie gehen auf, und dafür sind zum einen die flotten Dialoge im Drehbuch von Regisseur Wolfgang Murnberger und seiner Frau Maria verantwortlich, zum anderen der Umstand, dass die Konstellation "alter Mann und junge Frau" durch die Einführung der charmanten Mutter der Ermittlerin (Ulrike C. Tscharre) eine unerwartete Verschiebung erfährt. "Es war uns allen wichtig, dass die wechselnden jungen Frauen nicht einfach zum nächsten Love Interest werden, quasi die Bond-Girls des steirischen James Bond. Deswegen finde ich es schön, dass sich fast so eine Vater-Tochter-Beziehung entwickelt, die aber gleichzeitig kollegial und freundschaftlich ist. Dass er mich als Kollegin ernst nimmt, nützt ihm natürlich auch, denn er selbst hat ja oft gar keine Lust mehr", sagt Maya Unger und schwärmt vom kollegialen und familiären Umgang am Set.

Führt "Steirerbiest" in die Welt der teuren Sammelkarten, in der Lena mit Insiderwissen punkten kann, führt der ebenso auf Claudia Rossbachers Krimis basierende "Steirerhass" (1. Dezember) in den Holz- und Drogenhandel - unerwartete Wendungen inklusive. Mit "Steirerzwang" und "Steirerflucht" sind bereits zwei weitere Landkrimis mit dem neuen Ermittlerduo abgedreht. "In diesen Filmen sieht man bereits eine Entwicklung, eine Art Erwachsenwerden. Der vierte Teil, den wir gerade gedreht haben, ist für meine Figur wirklich sehr emotional. Da hatte ich auch die Möglichkeit, etwas zu spielen, was wirklich über diese Kommissarin-Figur hinausgeht. Es wird spannend, denn die Geschichte zwischen ihnen entwickelt sich dynamisch und ist noch lange nicht auserzählt. Da ist viel möglich."

Viel möglich - das scheint auch auf die Biografie von Maya Unger zuzutreffen, die als Tochter der Regisseurin Mirjam Unger und des Regisseurs und Produzenten Antonin Svoboda quasi direkt in die Branche hineingeboren wurde. "Ich war ja ein Filmakademie-Baby", lacht sie. Ihren ersten Filmauftritt absolvierte sie mit neun Jahren in dem Film "Spiele Leben" ihres Vaters. Ihren ersten Filmdialog mit Georg Friedrich musste sie kürzlich in "Willkommen Österreich" nachspielen - mit Christoph Grissemann als Partner.

Dabei schien mit dem Jungen Volkstheater, der Jungen Burg und dem Max Reinhardt Seminar eigentlich der Weg zum Theater vorgezeichnet. "Ich habe schon während des Studium zum Drehen begonnen und hatte das Glück, ganz tolle Rollen zu bekommen. Schon bald war klar: Theater und Film kann ich nicht gleichzeitig machen", sagt Maya Unger und wirkt darüber nicht wirklich unglücklich.

Erstens scheint ihr so, als böte der Film mehr Chance, "mit der echten Welt in Berührung zu kommen", als das Theater, und zweitens sehe sie bei Dreharbeiten auch tatsächlich mehr von der Welt. Sie hat bisher in Deutschland, Frankreich und Italien ebenso gedreht wie auf Kuba. Und auch die nächsten Projekte führen sie über die Grenzen Österreichs hinaus. Da seien die Dreharbeiten, die sie als Wienerin für die Landkrimis in der Steiermark absolviert, ein guter Ausgleich, findet Maya Unger: "Da kommen wir wirklich in jedes hinterste Eck und lernen das Land ganz anders kennen. Ich finde, für mich als Österreicherin ist das auch ein Geschenk - abgesehen von der Arbeit mit Hary und meiner Figur, die mir am Herzen liegt. Ich finde es schön, dass wir das machen."

(Das Gespräch führte Wolfgang Huber-Lang/APA)

(S E R V I C E - "Steirerbiest": 24. November, 20.15 Uhr, ORF 1; "Steirerhass": 1. Dezember, 20.15 Uhr, ORF 1)