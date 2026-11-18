40 Prozent sind eher oder absolut dagegen, dass öffentliche Fördergelder in den Mediensektor fließen, geht aus den vom Gallup Institut in Kooperation mit dem Medienhaus Wien erhobenen und ausgewerteten Daten hervor. Für die am Mittwoch vorgestellte Studie wurden 1.000 Personen im September und Oktober befragt, die Ergebnisse sind repräsentativ für die webaktive Bevölkerung ab 16 Jahren.

Für die Vergabe allfälliger Fördermittel bewerten die Befragten die Qualität der Berichterstattung (71 Prozent) als zentrales Kriterium. Auch Unabhängigkeit (51 Prozent) und die Verpflichtung zur Einhaltung journalistischer und ethischer Regeln (48 Prozent) werden von rund der Hälfte als Kriterien befürwortet. Die Anzahl der beschäftigten Journalistinnen und Journalisten erachten die Umfrageteilnehmer hingegen als weit weniger zentral (acht Prozent). Gegenwärtig spielt im Medienfördersystem Qualität eine untergeordnete Rolle, Reichweite bzw. Auflage und Anzahl der Journalisten eine weit größere. Medienminister Andreas Babler (SPÖ) hat eine größere Medienfördersystemreform in Aussicht gestellt.

Die Daten zeigen zudem einen Zusammenhang zwischen dem Bild, das man von Journalistinnen und Journalisten hat, und der Zufriedenheit mit dem Funktionieren der Demokratie in Österreich. Während 92 Prozent der Befragten meinen, eine Demokratie sei die beste oder eine gute Staatsform, sind nur 57 Prozent damit zufrieden, wie sie in Österreich funktioniert. Bei Personen mit einer positiven Einstellung gegenüber Journalistinnen und Journalisten steigt dieser Wert auf 70 Prozent - und sinkt deutlich auf 24 Prozent bei Personen mit diesbezüglich negativer Einstellung. "Es gibt einen Zusammenhang in beide Richtungen", erklärte Gallup-Leiterin Andrea Fronaschütz und konstatierte: "Die Personalisierung des Journalisten, das Gesicht, der Name, die Kompetenz für eine bestimmte Problematik oder Region sind wichtig."

Überhaupt stufen 95 Prozent der Befragten Nachrichtenmedien als wichtig für die Demokratie ein. Den Beitrag, den sie auch tatsächlich für diese leisten, erachten zwei Drittel als sehr oder eher groß. Sieben von zehn Befragte vermeiden zumindest gelegentlich Nachrichten. Der Hauptgrund: ein verspürtes Unbehagen, "weil man die Fülle an schlechten Nachrichten nicht mehr will", so Fronaschütz. Desinteresse und Misstrauen spielen ebenfalls eine Rolle. FPÖ-Sympathisantinnen und -Sympathisanten hegen ein überdurchschnittlich starkes Misstrauen. "Kein Thema ist dagegen, dass Nachrichten nicht gut erklärt würden. Es geht um die Inhalte selbst", stellte die Gallup-Leiterin fest.

Ein Drittel der Befragten meint, Medien würden Fake News und Desinformation verbreiten. Besonders skeptisch beäugt werden Gratiszeitungen (40 Prozent) und häufig rechtslastige Alternativmedien (35 Prozent). Ein Viertel der Umfrageteilnehmer verortet Fake News beim ORF - speziell Personen mit Sympathien für die FPÖ, die auch Qualitätszeitungen und -magazine als Fake-News-Produzenten ansehen, im Gegenzug aber sehr unkritisch gegenüber ServusTV eingestellt sind. Medienhaus-Wien-Geschäftsführer Andy Kaltenbrunner sieht eine "sehr gespaltene Gesellschaft". "Wir können uns nicht mehr einigen, was Fake News und was korrekte Nachrichteninformation ist", sagte er mit Blick auf die Daten. Die Corona-Pandemie habe als "Brandbeschleuniger" für das Verlieren der gemeinsamen Basis gewirkt, so Fronaschütz. Seitdem habe sich das Auseinanderdriften auf weitere Themen - geopolitische wie nationale - ausgebreitet.

Anreize zum häufigeren Nachrichtenkonsum stellen mehr Infos, die für den Alltag und das Leben der Rezipientinnen und Rezipienten relevant sind (36 Prozent), oder Nachrichten über positive Entwicklungen und Fortschritte in der Welt (33 Prozent) dar. Drei von zehn Befragten wünschen sich mehr lösungsorientierte Berichterstattung.

Der Trend zum "News will find me"-Phänomen geht indes weiter. Mittlerweile meinen bereits 39 Prozent, dass sie sich nicht eigens über aktuelle Ereignisse informieren müssen, weil wirklich Wichtiges ihnen auf Social Media angezeigt wird oder es sie über Bekannte erreicht. Bei 16- bis 30-Jährigen bejahen das gar 67 Prozent. Wenig überraschend ist folglich, dass speziell die Nutzung von Onlineangeboten von Zeitungen gegenüber früheren Befragungswellen merklich abnahm. 42 Prozent gaben an, ein solches Angebot in den vergangenen sieben Tagen genutzt zu haben. 2025 waren es noch 47 Prozent. Kaltenbrunner vermutet, dass dieser Trend noch weitergehen wird. International beobachte man bereits teils deutliche Rückgänge. In Österreich stehe man wohl erst am Anfang, so der Medienexperte. Als Gründe führte er u.a. das Wachstum von "Newsfluencern" im Onlineraum und die Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI) für News-Zusammenfassungen an.

So zeigen die Daten, dass ein Drittel der Bevölkerung KI zumindest gelegentlich verwendet, um sich über das aktuelle Geschehen zu informieren. Ein weiteres Fünftel kann sich vorstellen, das künftig zu machen. Bei den 16- bis 30-Jährigen nützt beinahe die Hälfte KI zumindest gelegentlich zum Nachrichtenkonsum.