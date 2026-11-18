Vor rund einer Woche hatte Emmerling angekündigt, dass die Subvention der MA 13 (Bildung und Jugend) in Höhe von 259.000 Euro im kommenden Jahr nicht zur Verfügung stehen werde. Das hatte nicht nur bei der betroffenen Konzert- und Veranstaltungslocation, die Absagen und eine Sperre des Trakts mit dem Klubraum "DreiRaum" sowie der "Kleinen Halle" als Folge in Aussicht stellte, einen großen Aufschrei hervorgerufen. Eine spontan ins Leben gerufene Online-Petition erfuhr binnen kürzester Zeit enormen Zuspruch.

Emmerling betonte nun in der Aussendung, dass der Erhalt der Arena als "wichtiger Bestandteil der Kultur- und Veranstaltungsszene für Wien" außer Frage stehe. "Gleichzeitig ist klar, dass eine dauerhafte Finanzierung eines Kultur- und Veranstaltungszentrums nicht aus dem Jugendressort erfolgen kann. Um dem Verein jedoch Planungssicherheit zu geben, den Erhalt der Arena zu sichern und damit geplante Konzerte und Projekte nicht kurzfristig abgesagt werden müssen, hat man für das kommende Jahr nach einer gemeinsamen Lösung gesucht", so die Vizebürgermeisterin.

Bezirkschef Hohenberger zeigte sich "glücklich und dankbar" ob des gefundenen Kompromisses am Ende des heurigen Jubiläumsjahres nach der Arena-Gründung vor 50 Jahren. Er betonte aber zugleich: "Für die nächsten Jahre müssen wir uns überlegen, wie wir die Arena, aber auch andere wichtige Jugend- und Kulturinstitutionen langfristig und nachhaltig in ihrer Arbeit absichern und stärken können."

Die Wiener Grünen begrüßten die Rücknahme der Streichung. Der öffentliche Druck habe gewirkt - allerdings: "Eine Garantie für nur ein Jahr ist zu wenig. Die Arena braucht Planungssicherheit über 2027 hinaus", unterstrich Kultursprecherin Ursula Berner per Aussendung. Und die nun zugesagte Finanzierung dürfe nicht darüber hinwegtäuschen, dass weitere wichtige Einrichtungen unter Druck stehen: "Das Amerlinghaus steht weiterhin vor dem Aus", kritisierten Berner und die grüne Wiener Parteivorsitzende Judith Pühringer die rot-pinke Stadtregierung.

Tatsächlich muss das Kulturzentrum Amerlinghaus in Wien-Neubau weiter um seine Zukunft bangen. Dieses ist laut eigenen Angaben mit einer kompletten Streichung der Subvention seitens der MA 13 für 2027 konfrontiert. "Wir stehen vor der größten Herausforderung unserer 50-jährigen Geschichte", heißt es dazu auf der Homepage der infolge einer Hausbesetzung am Spittelberg entstandenen Institution. Vertreterinnen des Hauses haben sich dazu am Mittwoch auch via Pressekonferenz an die Öffentlichkeit gewandt.

Schon im zweiten Halbjahr 2026 seien alle Dienstnehmerinnen außer der Putzkraft gekündigt worden, Büro- und Hauserhaltungsarbeiten würden in Selbstverwaltung erledigt, hieß es bereits im Einladungstext zum Pressetermin. Infolge der angekündigten Streichung der Gelder könne nicht einmal die Miete bezahlt werden. Damit seien neben dem Kulturzentrum auch die Vereinigung für Frauenintegration und die im Haus untergebrachte Kindergruppe gefährdet. Deshalb hat man eine Online-Petition gestartet, die mit Stand Mittwochmittag rund 4.200 Personen unterstützt haben.