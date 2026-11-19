"Dieses Land hat im Lauf der letzten 150 Jahre so viele kreative Köpfe hervorgebracht, dass man schon ein bisschen stolz sein darf - auch wenn nicht wenige dieser genialen Geister ins Exil getrieben wurden: von Anna Freud bis Karl Popper, von Erwin Schrödinger bis Marie Jahoda. Man könnte da viele Namen aufzählen. Denn die traurige Wahrheit ist: Es gab und gibt in Österreich immer auch eine weitverbreitete wissenschaftsfeindliche Dumpfheit. Das sind die dunklen Seiten der 'österreichischen Seele'", so Kaindlstorfer zur APA. "Mit den 'Genialen Köpfen' möchte ich dem entgegentreten."

"Es gehört zur öffentlich-rechtlichen Kernkompetenz, die Historie unseres Landes in all ihren Facetten differenziert aufzuarbeiten und einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Dazu zählen auch außergewöhnliche Persönlichkeiten und ihre oft wechselvollen Lebensgeschichten, die durch ihr Schicksal und ihr Wirken untrennbar mit Österreich verbunden sind", ließ ORF III-Geschäftsführerin Kathrin Zierhut-Kunz kürzlich bei der Präsentation der Anna-Freud-Folge wissen.

"Geniale Köpfe" ist eine Koproduktion von ORF III Kultur und Information sowie der Pammer Film GmbH, gefördert von Fernsehfonds Austria und Filmfonds Wien. Und Kaindlstorfer hat Ideen für weitere fünfzehn bis zwanzig Folgen. "Auf der Vorschlagsliste stehen unter anderem: Ludwig Wittgenstein, Lise Meitner, Günther Anders, Karl Popper, Marietta Blau, Otto Neurath, Kurt Gödel, Melanie Klein und der Bienenforscher Karl von Frisch. Das ist aber nur eine kleine Auswahl. Weil: Geniale Köpfe hatten und haben wir in Österreich genug."