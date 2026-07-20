Mondpreise fürs Porto? - Postkarten-Apps als Alternative

Bei hohen Beträgen kann es sich dann lohnen, zu Postkarten-Apps zu greifen. Diese erlauben es, auf dem Smartphone ein eigenes Foto auszuwählen sowie Text zu tippen. Das Unternehmen hinter der App druckt das Ganze aus und verschickt die Karte per Post.

Kostenpunkt je nach App zwischen rund 2,50 und 3,50 Euro, berichtet das IT-Fachmagazin "c't", das fünf solcher Apps getestet hat, die sowohl für Android als auch für iOS vorliegen.

An die Spitze setzten sich "MyPostcard.com" (3,50 Euro je Karte) mit umfangreichen Gestaltungsmöglichkeiten samt Bildbearbeitung sowie "Urlaubsgruss" ("Streuwerk.com"/3,00 Euro je Karte), das den Angaben zufolge sehr effektiv mit Automatiken arbeitet, Schriftgröße und Textlänge also etwa automatisch an den verfügbaren Platz anpasst.

Beide Apps ermöglichen es, dieselbe Karte an mehrere Empfänger gleichzeitig zu schicken (Serienversand) und erlauben zudem den Versand ohne Registrierung, was Nutzer ansprechen dürfte, die auf ein hohes Maß an Datenschutz achten.

Wer vor allem auf den Preis schaut: "SimplyCards.com" schwächelte im Test zwar beim Funktionsumfang, ist aber mit knapp 2,50 Euro pro Karte am günstigsten und kam beim Testversand sogar am schnellsten an.