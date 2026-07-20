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Mondpreise fürs Porto? - Postkarten-Apps als Alternative

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Das Unternehmen druckt das Ganze aus und verschickt die Karte per Post
©APA/APA/dpa-tmn/Zacharie Scheurer/Zacharie Scheurer
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Urlaubsgrüße kommen häufig längst per Messenger, Mail oder über die sozialen Netzwerke. Wer das nicht mag und Familie und Freunden ganz klassisch mit Gedrucktem per Post eine Freude machen will, steht gerade im Ausland oft vor zwei Problemen: keine Post zum Kaufen von Briefmarken oder ein Postkarten-Porto zu Mondpreisen - von der Möglichkeit, überhaupt eine Postkarte in einem Geschäft zu finden, einmal ganz abgesehen.

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Bei hohen Beträgen kann es sich dann lohnen, zu Postkarten-Apps zu greifen. Diese erlauben es, auf dem Smartphone ein eigenes Foto auszuwählen sowie Text zu tippen. Das Unternehmen hinter der App druckt das Ganze aus und verschickt die Karte per Post.

Kostenpunkt je nach App zwischen rund 2,50 und 3,50 Euro, berichtet das IT-Fachmagazin "c't", das fünf solcher Apps getestet hat, die sowohl für Android als auch für iOS vorliegen.

An die Spitze setzten sich "MyPostcard.com" (3,50 Euro je Karte) mit umfangreichen Gestaltungsmöglichkeiten samt Bildbearbeitung sowie "Urlaubsgruss" ("Streuwerk.com"/3,00 Euro je Karte), das den Angaben zufolge sehr effektiv mit Automatiken arbeitet, Schriftgröße und Textlänge also etwa automatisch an den verfügbaren Platz anpasst.

Beide Apps ermöglichen es, dieselbe Karte an mehrere Empfänger gleichzeitig zu schicken (Serienversand) und erlauben zudem den Versand ohne Registrierung, was Nutzer ansprechen dürfte, die auf ein hohes Maß an Datenschutz achten.

Wer vor allem auf den Preis schaut: "SimplyCards.com" schwächelte im Test zwar beim Funktionsumfang, ist aber mit knapp 2,50 Euro pro Karte am günstigsten und kam beim Testversand sogar am schnellsten an.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Zacharie Scheurer/Zacharie Scheurer

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