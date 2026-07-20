Verbrennungen am Grill: So schützen Eltern ihre Kinder

Brandbeschleuniger wie Spiritus können nämlich Verpuffungen auslösen, die eine plötzliche, extreme Hitzeentwicklung und eine Stichflamme mit sich bringen. Besonders heikel: "Kinder sind häufig mit dem Gesicht in der Höhe der Verpuffung und erleiden durch die Flammen dramatische Verletzungen im Gesicht, an Oberkörper und Armen sowie Händen", beschreibt der Kinderchirurg Joachim Suß.

Auch ganz ohne Brandbeschleuniger kann es zu Verbrennungen kommen - etwa, wenn das Kleinkind mit seinen Händen an den Grill greift. Daher sollten Eltern den Nachwuchs beim Grillen stets im Blick behalten - und ihn gar nicht erst zu nah an den Grill lassen. Zu einem Sicherheitsabstand von zwei bis drei Metern raten die Experten von Paulinchen, der Initiative für brandverletzte Kinder. Gefährlich wird es auch, wenn der Grill umkippt, daher sollte er einen festen Stand haben.

Mit der Verbrennungsgefahr für die Kleinen ist es aber auch nach dem Essen noch nicht vorbei. Kohlen speichern Hitze länger, als viele Eltern denken. Wird etwa heiße Grillkohle auf den Boden gekippt, kann es zu Verbrennungen an den Füßen kommen, wenn das Kind drüberläuft. Die Expertinnen und Experten raten Eltern daher, die Kohlen vollständig abbrennen zu lassen und sie danach abzulöschen.

Was tun, wenn es trotz aller Vorsicht zu einem Grillunfall gekommen ist? "Verbrennungen sollten, wenn die Eltern keine Erfahrung haben, immer ärztlich begutachtet werden", so Katrin Scherwatzki, die als Fachkrankenschwester auf Verbrennungen spezialisiert ist. Bei kleineren Verbrennungen ist die Kinderarztpraxis die richtige Anlaufstelle, bei größeren Verletzungen ist es die Notaufnahme des Krankenhauses.

Als Erste-Hilfe-Maßnahme sollten Eltern laut Paulinchen die Verbrennungswunde für circa zehn Minuten mit handwarmem Wasser - das sind etwa 20 Grad - kühlen. Doch nicht in jedem Fall ist Kühlen die richtige Entscheidung: Bei großflächigen Verletzungen (mehr als 15 Prozent der Körperoberfläche), bei Babys und bei Bewusstlosigkeit kann Kühlen den Kreislauf zu stark belasten. Dann lieber verzichten.