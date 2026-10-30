Mistral Large 4: KI-Modell mit einer Billion Parametern steht jetzt zum Download bereit

Das Pariser KI-Unternehmen Mistral AI hat sein größtes Sprachmodell als sogenanntes Open-Weight-Modell freigegeben. Seit 29. Oktober stehen die Gewichte von Mistral Large 4 auf der Plattform Hugging Face zum Download bereit. Gewichte sind die im Training gelernten Zahlenwerte eines Modells. Wer sie hat, kann das Modell auf eigenen Servern betreiben, statt es über die Cloud des Herstellers zu nutzen.

Mistral hatte das Modell am 6. Oktober als Vorschau über seine Schnittstelle zugänglich gemacht und in der Ankündigung versprochen, die Gewichte bis Ende des Monats zu veröffentlichen. Dieses Versprechen hat das Unternehmen nun eingelöst.