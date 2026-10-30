Mistral Large 4: KI-Modell mit einer Billion Parametern steht jetzt zum Download bereit

Mistral AI hat die Gewichte von Mistral Large 4 veröffentlicht. Damit können Unternehmen und Forschende das KI-Modell mit rund einer Billion Parametern herunterladen, auf eigener Hardware betreiben und anpassen. Die französische Firma setzt dabei stark auf Cybersicherheit.
Gewichte am 29. Oktober veröffentlicht
Das Pariser KI-Unternehmen Mistral AI hat sein größtes Sprachmodell als sogenanntes Open-Weight-Modell freigegeben. Seit 29. Oktober stehen die Gewichte von Mistral Large 4 auf der Plattform Hugging Face zum Download bereit. Gewichte sind die im Training gelernten Zahlenwerte eines Modells. Wer sie hat, kann das Modell auf eigenen Servern betreiben, statt es über die Cloud des Herstellers zu nutzen.
Mistral hatte das Modell am 6. Oktober als Vorschau über seine Schnittstelle zugänglich gemacht und in der Ankündigung versprochen, die Gewichte bis Ende des Monats zu veröffentlichen. Dieses Versprechen hat das Unternehmen nun eingelöst.
Was die Lizenz erlaubt
Mistral Large 4 steht laut der Mitteilung von Mistral unter der Mistral Ecosystem Open-Weight License, einer abgewandelten MIT-Lizenz. Das Modell darf weiter trainiert und kommerziell eingesetzt werden. Wer es aber als Dienst für andere anbieten will, braucht laut Modellkarte eine eigene kommerzielle Lizenz von Mistral. Eine klassische Open-Source-Lizenz wie Apache 2.0 ist das nicht.
Eine Billion Parameter, nur ein Bruchteil aktiv
Das Modell hat insgesamt rund eine Billion Parameter. Es ist als Mixture of Experts aufgebaut: Von 128 spezialisierten Teilnetzen, den Experten, arbeiten pro Rechenschritt nur vier und ein gemeinsamer Experte. Aktiv sind dadurch laut Modellkarte rund 52 Milliarden Parameter. Mistral Large 4 verarbeitet Texte und Bilder, kann bis zu einer Million Token auf einmal berücksichtigen und soll mehr als 160 Sprachen beherrschen.
Für den Heimcomputer ist das Modell nicht gemacht. Alle Beispiele in der Modellkarte zeigen den Betrieb auf acht Grafikprozessoren, zusätzlich gibt es eine komprimierte Fassung für Nvidias aktuelle Blackwell-Chips. Im Intelligence Index des Analysedienstes Artificial Analysis erreicht das Modell laut Mistral den höchsten Wert unter westlichen Open-Weight-Modellen. Offene Modelle aus China liegen dort laut Modellkarte aber vorn.
Schwerpunkt Cybersicherheit
Mistral bewirbt das Modell für Programmieraufgaben und für die Abwehr von Cyberangriffen. Böswillige Anfragen zu Cyberangriffen lehne es in 96,6 Prozent der Fälle ab, das sei der höchste gemessene Wert unter offenen Modellen. Schutzmechanismen sollen zwischen defensiver und offensiver Sicherheitsarbeit unterscheiden. Alle Testwerte stammen vom Hersteller.
Mistral räumt zugleich ein, dass das Modell echte Angriffe erleichtern könnte, und hat seine Schutzmechanismen nach eigenen Angaben entsprechend angepasst. Ausgewählte Partner wie Orange Cyberdefense erhalten Zugang zu einer spezialisierten Variante. Auch die EU-Agentur für Cybersicherheit ENISA testet laut Mistral offene und geschlossene Modelle, um deren Fähigkeiten im Cyberbereich besser zu verstehen.
Finanzierung und EU-Regeln
Im September sammelte Mistral laut eigener Mitteilung zur Finanzierungsrunde drei Milliarden Euro ein, bei einer Bewertung von mehr als 21 Milliarden Euro. Das Unternehmen spricht von der größten Eigenkapitalrunde, die je ein europäisches Technologieunternehmen abgeschlossen hat. Angeführt wurde sie von Samsung Electronics.
Für offene Modelle gelten in der EU besondere Regeln. Laut EU-Kommission müssen Anbieter von KI-Modellen mit allgemeinem Verwendungszweck seit 2. August 2025 Pflichten nach dem AI Act erfüllen. Erleichterungen für frei lizenzierte Modelle gelten nicht für Modelle mit systemischem Risiko, das bei sehr großem Rechenaufwand im Training vermutet wird. Wie Mistral Large 4 eingestuft ist, geht aus den Unterlagen des Unternehmens nicht hervor.
Quellen
Mistral AI: Mistral Large 4 (Le Chonk) is now open weight (29. Oktober 2026)
Hugging Face: Modellkarte mistralai/Mistral-Large-4-1T-A52B (2026)
Mistral AI: Introducing Mistral Large 4 (6. Oktober 2026)
Mistral AI: Mistral raises €3B to make sovereign, open-weight AI the technology frontier (8. September 2026)
Europäische Kommission: General-Purpose AI Models in the AI Act: Questions & Answers (2025)