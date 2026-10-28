Genie 4: Googles neues KI-Modell erzeugt steuerbare Welten samt Ton in Echtzeit

Die Google-Forschungsabteilung DeepMind hat am Dienstag Genie 4 vorgestellt, die vierte Generation ihres sogenannten Weltmodells. Solche Modelle erzeugen keine einzelnen Bilder oder fertigen Videos, sondern Umgebungen, in denen man sich bewegen und handeln kann, ähnlich wie in einem Videospiel. Jedes neue Bild entsteht dabei in Echtzeit als Reaktion auf die Eingaben der Nutzerinnen und Nutzer.

Laut DeepMind lässt sich die Welt während der Nutzung mit normaler Sprache verändern. Man kann etwa das Wetter wechseln, die Kamera bewegen oder Personen und Gegenstände hinzufügen. Das Modell soll Aerodynamik, Zusammenstöße und natürlich wirkende Bewegungen von Figuren simulieren. Für den realistischen Eindruck sorgt nach Angaben des Unternehmens unter anderem das Google-Modell Gemini Omni, das Aussehen und Verhalten an der echten Welt ausrichtet.