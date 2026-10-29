Glasfaser in der Südweststeiermark: sbidi investiert 27 Millionen Euro für 6.111 Haushalte

In der Südweststeiermark wird das schnelle Internet ausgebaut. Die Steirische Breitband- und Digitalinfrastrukturgesellschaft (sbidi) verlegt in acht Gemeinden und neun Ausbaugebieten Glasfaser direkt bis in die Gebäude. In den Gebieten liegen rund 6.111 Haushalte, wie das Land Steiermark am 27. Oktober mitteilte. Insgesamt sind rund 238 Kilometer Künette geplant oder bereits umgesetzt.

In den kommenden Jahren will die sbidi rund 27 Millionen Euro in die Region investieren. Die Netze bleiben in öffentlicher Hand. Der Schwerpunkt liegt laut Land auf ländlichen und unterversorgten Gebieten.