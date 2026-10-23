Hélène Huby: Die Frau, die mit ihrer Raumkapsel SpaceX herausfordert

Huby ist Französin und kommt nicht aus dem klassischen Ingenieurwesen. Sie besuchte das Pariser Lycée Henri IV und studierte Mathematik und Wirtschaft an der Elitehochschule École normale supérieure. Danach absolvierte sie Sciences Po sowie die Verwaltungshochschule ENA, die Kaderschmiede des französischen Staatsdienstes. Ihre Laufbahn begann im französischen Forschungsministerium als stellvertretende Leiterin der Abteilung für europäische Angelegenheiten.

Es folgten Stationen in der Digitalwirtschaft, unter anderem bei einem Unternehmen in Brüssel, das sich in einer Sanierung befand, und bei der Innovationsberatung FaberNovel in Paris. 2013 wechselte sie als Innovationsdirektorin zu Airbus Defence and Space. Dort baute sie ein Portfolio von mehr als 50 neuen Geschäftsfeldern auf, von Diensten auf Basis von Satellitendaten bis zu elektrisch betriebenen Drohnen für die Stratosphäre. Sie trieb auch die Gründung des Airbus-Innovationszentrums im Silicon Valley und des Risikokapitalarms Airbus Ventures voran.

Später leitete sie Programme bei ArianeGroup, war Vizepräsidentin für Raumfahrtstrategie im Airbus-Konzern und ab Dezember 2018 Vizepräsidentin für das Europäische Servicemodul der NASA-Kapsel Orion. Dieses Modul versorgt die Kapsel, mit der die USA Astronautinnen und Astronauten zum Mond schicken, mit Antrieb, Strom, Wasser und Sauerstoff. Huby kennt das Geschäft mit Raumschiffen damit aus nächster Nähe, auch seine Schwerfälligkeit.

Neben ihrem Hauptberuf gründete sie 2018 die Investmentfirma Urania Ventures, die in Technologieunternehmen investiert, sowie die gemeinnützige Stiftung The Karman Project, die den Austausch zwischen Akteuren der Raumfahrt fördern will. Außerdem ist sie Mitgründerin der Microbiome Foundation. Huby ist Mutter von vier Kindern.