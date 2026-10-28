Ein Satz genügt: Googles Genie 4 baut Welten, die man sofort betreten kann

Googles KI-Forschungslabor DeepMind hat am 27. Oktober Genie 4 vorgestellt. Es handelt sich um ein sogenanntes Weltmodell: Statt nur ein Video zu erzeugen, berechnet die KI eine Umgebung, in der man sich in Echtzeit bewegen kann. Gesteuert wird wie in einem Computerspiel über die Tastatur, Blickrichtung und Kamera inklusive.

Die Beispiele, die DeepMind zeigt, reichen vom Blick aus dem Korb eines Heißluftballons über der Antarktis über ein Drachenrennen an einer Burg mit Katapulten bis zu einem vollen ländlichen Bahnhof im Japan der 1980er-Jahre. Laut DeepMind simuliert das Modell auch physikalische Vorgänge wie Luftströmungen und Zusammenstöße, und Figuren bewegen sich natürlicher als bisher.