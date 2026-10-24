Kimi K3.1 Pro: Neues KI-Modell aus China liegt laut Hersteller fast gleichauf mit Claude

Das chinesische KI-Unternehmen Moonshot AI hat Kimi K3.1 Pro veröffentlicht. Es ist das erste Modell einer neuen Reihe und eine nachtrainierte Version des Vorgängers Kimi K3. Moonshot bezeichnet es als sein bisher leistungsfähigstes Modell mit offenen Gewichten in der Größenklasse von rund drei Billionen Parametern. Parallel erscheint eine Variante namens K3.1 Pro Highspeed, die laut Unternehmen zwei- bis dreimal so schnell arbeitet.

Das Modell kann bis zu eine Million Token auf einmal verarbeiten, also sehr lange Dokumente oder große Mengen Programmcode. Es ist über die Website und die Apps von Kimi, die Programmierumgebung Kimi Code und die Programmierschnittstelle des Unternehmens verfügbar. Die vollständigen Modellgewichte will Moonshot bis 4. November veröffentlichen. Damit können Unternehmen und Forschende das Modell dann auch auf eigenen Rechnern betreiben und anpassen.