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Mehr Reels auf Deutsch: Ist das echt?

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Mensch oder Maschine? Hier hilft ein Blick unter den Profilnamen
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Auf einmal sprechen in Reels viel mehr Menschen Deutsch? Kann das sein? Ja, der Eindruck täuscht nicht. Allerdings ist es nicht so, dass auf einmal zahllose Instagrammer erfolgreich einen Sprachkurs absolviert hätten. Vielmehr ist es generative künstliche Intelligenz, die ihnen die Deutschsprachigkeit verleiht. Zudem kann es sein, dass die Lippen und deren Bewegungen im Videobild angepasst werden. Das sorgt teils für verblüffenden Realismus, kann aber auch befremdlich wirken.

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Meta hatte die Ausweitung von Reels-Übersetzungen per Meta AI Mitte Juli angekündigt. Neben Deutsch sind zu diesem Termin auch Französisch Italienisch, Japanisch und Koreanisch als neue mögliche Übersetzungssprachen für Reels in Instagram hinzugekommen.

So weit, so gut? - Kommt darauf an. Wenn es um unverdächtige Inhalte geht, ist die (perfekte) Illusion wohl kein Problem - es sei denn man mag nicht, wie die KI Stimmen oder auch Gesichter verändert. Geht es aber ins Politische, um Aktivismus oder auch fragwürdige Botschaften, stellt sich die Frage, inwieweit das neue Feature Reichweiten und Einfluss ermöglicht, die vorher nicht denkbar gewesen wären.

Jedenfalls ist es empfehlenswert, sich zu versichern, ob da im Reel nun ein Mensch spricht oder die Maschine übernommen hat. Das ist unter dem Profilnamen der Person ablesbar, die den Reel veröffentlicht hat. Dort steht dann gegebenenfalls "Mit KI übersetzt". Immerhin: Auf diesen Schriftzug kann man jederzeit klicken oder tippen, um den KI-Dolmetscher-Einsatz zu beenden und das Reel etwa im Original anzuschauen.

Die Wahl, ob die eigenen Reels mit Meta AI übersetzt werden oder nicht, trifft nicht etwa Instagram oder ein Algorithmus: Wer immer ein Reel veröffentlicht, kann vorher entscheiden, ob es die KI-Übersetzungen geben soll oder nicht. Dazu muss man vor Veröffentlichung den Schalter "Stimmen mit Meta AI übersetzen" aktivieren - oder eben nicht.

Wer das Feature nutzen möchte, hat über den Link "Übersetzungseinstellungen" zudem die Möglichkeit, die KI-Lippensynchronisation hinzuzufügen (oder es eben bleibenzulassen) und auszuwählen, in welche Sprachen die Reels übersetzt werden sollen.

Man kann außerdem festlegen, dass die Übersetzungen vor der Veröffentlichung von einem selbst geprüft und genehmigt werden müssen. Falls nicht alle Einstellungen auf dem ersten Bildschirm angezeigt werden, muss man auf "Weitere Optionen" tippen.

BERLIN - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/gms7Elisa Schu/Elisa Schu

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