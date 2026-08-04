Haus, Hochzeit, Kind: Einer will, eine nicht - und nun?

"Nein, denn in Paarbeziehungen geht es immer darum, unterschiedliche Bedürfnisse auszubalancieren, ohne sich dabei selbst zu verlieren", sagt die Psychologin Simone Jank. Nur wenn man das nicht hinbekomme, würden die Konflikte irgendwann zur Trennung führen.

Bevor es so weit kommt, kann man als Einzelperson sowie als Paar aber noch einiges tun. "Nirgends erleben Menschen ein größeres persönliches Wachstum als in Beziehungen", sagt Simone Jank. Reibung sei auch immer eine Chance. "Zuerst würde ich mich deshalb fragen: Ist etwas wirklich mein Bedürfnis oder ist es eher sozialer Druck, den ich da spüre?"

Und wenn es auch nach diesem Check dabei bleibt: Einer will, einer nicht? Dann kann man sich laut Simone Jank folgende Fragen stellen:

Und dann muss das Paar sprechen - und absolut ehrlich miteinander sein. Einander Fragen stellen, gemeinsam Optionen abklopfen. Denn wenn eine Partei ihre Bedürfnisse einfach um der Beziehung willen übergehe, seien Wut und Groll eine häufige Folge. "Und das ist dann ganz schlecht", sagt Simone Jank.

Bei der Suche nach einem gemeinsamen Weg könne auch eine Therapeutin oder ein Therapeut helfen. "Das zu zweit zu machen, ist immer gut. Aber wenn die Bereitschaft fehlt, gern auch allein", sagt Jank.

Kommt ein Paar bei grundsätzlichen Fragen trotz allem gar nicht zusammen, führt an einer Trennung manchmal einfach kein Weg vorbei.

In so eine Situation stellt sich oft die Frage: Was ist, wenn das ein großer Fehler ist? "Vertrauen Sie in den Entscheidungsprozess", sagt Simone Jank. Die Übergangsphase sei stressig und koste viel Energie. "Ist die Entscheidung aber einmal gefallen, sind die meisten Menschen tatsächlich erleichtert."