Matura-Erfolgsquoten bleiben weiter hoch

Die Einser-Quote lag diesmal in Englisch an den AHS bei 23 Prozent, an den BHS wurden 17 Prozent mit einem "Sehr gut" benotet. In Deutsch waren es 21 bzw. 16 Prozent, in Mathematik je 15 Prozent. In Deutsch hatten dabei traditionell die Mädchen die Nase vorne, in Mathematik die Burschen. Annähernd ausgeglichen waren die Zahlen bei Englisch.

Einen höheren Anteil an Spitzennoten als in anderen Bundesländern gab es diesmal an den AHS in Deutsch in der Steiermark (24), in Englisch in Wien (22) und in Mathe im Burgenland (19). Auffallend viele "Sehr gut" an den BHS gab es in Deutsch in der Steiermark (20), in Englisch mit je 19 Prozent in Oberösterreich, Tirol und der Steiermark, und in Oberösterreich auch in der Mathematik mit ebenfalls 19 Prozent. Bei den "Nicht genügend" stechen an den AHS in Deutsch Wien und Vorarlberg mit allerdings auch nur rund einem Prozent hervor, in Englisch gab es den Höchstwert in Salzburg (drei Prozent) und bei Mathe in Salzburg, Steiermark, Tirol und Wien mit je drei Prozent. An den BHS gab es in Deutsch vergleichsweise viele Fünfer in Vorarlberg (zwei Prozent), in Englisch in Vorarlberg und Salzburg (je zwei), in Mathe in Niederösterreich und Wien (je rund drei Prozent).