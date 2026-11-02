Mathematik und KI: Was ein Gastbeitrag auf dem Blog von Terence Tao fordert

Die Mathematik soll künftig jede Arbeit so bewerten, als wäre sie mit Hilfe von KI entstanden. Das ist die erste von mehreren Forderungen, die Frank Calegari von der University of Chicago in einem Gastbeitrag auf dem Blog von Terence Tao aufstellt. Autorinnen und Autoren sollen demnach erklären müssen, warum ein Ergebnis interessant ist und wie es mit dem Fach zusammenhängt. Fachzeitschriften sollen mehr Wert auf Darstellung, Ideen und Einordnung legen, viele Arbeiten auf dem Preprint-Server arXiv sollten gar nicht erst veröffentlicht werden. Schaffen die Redaktionen diese Umstellung nicht, bringt Calegari als radikalere Option ins Spiel, Fachzeitschriften zumindest vorübergehend ganz aufzugeben.

Bei Berufungen und Anstellungen soll weniger die Liste der Publikationen zählen als persönliche Gespräche, technisches Können, Breite und die Vorstellung davon, wohin sich die Mathematik entwickeln soll. Im Studium will Calegari mehr Überblick und mehr Training darin, Mathematik zu erklären. Seminare sollen sich stärker um offene Fragen drehen. Und die Mathematik solle sich die Ergebnisse der KI-Systeme zu eigen machen, statt den Ruhm Tech-Unternehmern zu überlassen, denn sie beruhten auf jahrtausendelanger menschlicher Arbeit.