Lockanrufe am Handy ins Leere laufen lassen

Die Vorwahl afrikanischer Staaten etwa lautet 0026, zum Beispiel Madagaskar 00261 oder Botswana 00267). Das ähnelt manchen österreichischen Ortsvorwahlen wie 02622 für Wiener Neustadt, 02626 für Mattersburg oder 02682 für Eisenstadt. Im Zweifel lässt man teure Rufnummernbereiche einfach bei seinem Netzbetreiber für ausgehende Anrufe sperren.

Das funktioniert meist in Eigenregie gratis und online im Kundenbereich der Anbieter-Seite oder in der Anbieter-App. Findet sich dort keine Sperrmöglichkeit, fragt man beim Kundendienst an, erkundigt sich dann sicherheitshalber aber auch danach, ob beim Sperren über den Kundendienst Servicegebühren anfallen.