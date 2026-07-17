Nächte durchmachen: Wie Du mit Schlafmangel richtig umgehst

"Man hat mindestens 48 Stunden Zeit, um den Schlafmangel auszugleichen", sagt Schlafmediziner und Buchautor Alfred Wiater. "Erholsamer Schlaf und Lebensfreude können sich insofern ergänzen."

Dass Du überhaupt bis zum nächsten Morgen durchhältst, liegt daran, dass du auf Partys wahrscheinlich nicht bloß in der Ecke herumstehst. Dem Schlaf zu trotzen, ist laut der Psychologin und Neurowissenschafterin Susanne Diekelmann gar nicht so einfach. Hilfreich sind etwa:

Je länger Du also auf der Tanzfläche bleibst oder dich angeregt unterhältst, desto besser klappt es mit dem Durchmachen. Außerdem hilft es, zwischendurch mal etwas Cola zu trinken.

Das heißt: Wenn Du deinem Körper und Geist keine Chance gibst, zur Ruhe zu kommen, schläfst Du auch nicht ein.

Aber: Eine Nacht durchmachen, ganz ohne müde zu werden - "das geht nicht", sagt Alfred Wiater.

Klar, Du bist müde und gähnst ständig. Schlafmangel kann sich aber auch so äußern:

"Bereits nach 17 bis 19 Stunden ohne Schlaf sind Leistungseinbußen zu erwarten, vergleichbar mit einem Blutalkoholspiegel von 0,5 Promille", sagt Alfred Wiater.

Ein Beispiel:

Bist Du am Tag der Feier um 7 Uhr morgens aufgestanden und hältst bis zum nächsten Mittag durch, kommen fast 30 Stunden zusammen. Die Reaktionsfähigkeit leidet wie bei rund einer Promille Blutalkohol. "Das ist beachtlich", sagt Susanne Diekelmann.

Eine durchfeierte Nacht kann also einige Folgen haben. Aber hin und wieder kommt der Körper damit schon klar. "Er holt sich irgendwann den Schlaf, den er braucht", sagt Diekelmann. Du musst es dann aber auch zulassen.

Nach einer Nacht ohne Schlaf kann ein kurzes Nickerchen Wunder bewirken, um den Tag durchzustehen.

Schon 20 bis 30 Minuten helfen dabei, sich körperlich und geistig zu regenerieren, sagt Schlafforscher Wiater. Zumindest erst mal - den Nachtschlaf ersetzt der Power Nap nicht.