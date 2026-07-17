ABO

Bei regelmäßigem Sodbrennen mehr Zeit zum Essen nehmen

Subressort
Gesundheit
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Nicht nur was, sondern auch wie man es isst, spielt eine Rolle
©APA/APA/dpa/gms/Christin Klose/Christin Klose
  1. home
  2. Leben
  3. Gesundheit
Hier ein Snack, dort einen Kaffee im Stehen und dann noch ein kleines Gericht auf die Hand - manche Menschen essen ständig zwischen Tür und Angel. Die Folge kann Sodbrennen sein. Wer damit öfter zu tun hat, sollte daher nicht nur überdenken, was er isst - sondern auch, wie und wann, raten Ernährungsexperten.

von

Am besten planen Betroffene ganz bewusst Zeit für ihre Hauptmahlzeiten ein. Um mehr Ruhe in Mahlzeiten zu bringen, hilft es auch, gemeinsam mit Partner, Freunden oder Kollegen zu essen. Häufig lösen neben Hektik auch bestimmte Lebensmittel Sodbrennen aus. Das kann Frittiertes sein, Kaffee, Getränke mit Kohlensäure oder Kuchen. Betroffene sollten darauf achten, nach welchen Gerichten die Speiseröhre brennt und die entsprechenden Lebensmittel künftig meiden.

WITTENBERGE - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Christin Klose/Christin Klose

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Ein Partynacht ist schnell durchfeiert
Gesundheit
Nächte durchmachen: Wie Du mit Schlafmangel richtig umgehst
Wer dauernd schlecht schläft, sollte die Schilddrüse abklären lassen.
Gesundheit
Schlechter Schlaf? Es könnte die Schilddrüse sein
Leisure Sickness: Im Urlaub angekommen ist man erschöpft und kränkelt
Reisen & Freizeit
Krank im Urlaub? Wie Sie dem Freizeitcrash entkommen können
Ein Gutteil des Gerichtsgebäudes fiel in sich zusammen
Politik
Teil des Gerichtsgebäudes in Bozen stürzt ein
Region bei Touristen beliebt
Politik
Vorübergehender Tsunami-Alarm nach Erdbeben in Neuseeland
Rooibos ist in der EU ein geschützter Herkunftsname
Technik
Südafrikanischer Rooibos-Tee reist zu Forschungszwecken ins All
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER