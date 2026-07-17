Bei regelmäßigem Sodbrennen mehr Zeit zum Essen nehmen

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Hier ein Snack, dort einen Kaffee im Stehen und dann noch ein kleines Gericht auf die Hand - manche Menschen essen ständig zwischen Tür und Angel. Die Folge kann Sodbrennen sein. Wer damit öfter zu tun hat, sollte daher nicht nur überdenken, was er isst - sondern auch, wie und wann, raten Ernährungsexperten.

von APA