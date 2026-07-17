ABO

Riesen-Rakete von SpaceX muss Testflug vor Start abbrechen

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
3 min
Nächster Versuch soll in ein paar Tagen stattfinden
©APA/APA/AFP/SPACEX/-
  1. home
  2. Leben
  3. Technik
Ein geplanter weiterer Testflug des größten jemals gebauten Raketensystems ist kurz vor dem Start abgebrochen worden. "Einige der Triebwerke haben nicht gezündet, was einen automatischen Abbruch des Starts ausgelöst hat", schrieb Tech-Milliardär Elon Musk, dessen Raketenunternehmen SpaceX das Starship entwickelt hat, beim Online-Portal X, das ebenfalls in seinem Besitz ist. "Der nächste Startversuch wird hoffentlich in ein paar Tagen stattfinden."

von

Im Mai hatte die Riesen-Rakete zuletzt einen Testflug absolviert, den insgesamt zwölften. Auch dabei waren einige Triebwerke ausgefallen, ansonsten war der Test aber weitgehend nach Plan verlaufen. Erstmals war dabei die "Version 3" des Starship zum Einsatz gekommen. Dabei handelt es sich nach Angaben des Unternehmens um eine unter anderem im Hinblick auf Design und Leistungsfähigkeit komplett überarbeitete Version der Riesen-Rakete.

Die US-Raumfahrtbehörde Nasa will mit dem Starship Astronauten zum Mond schicken, während SpaceX das Ziel verfolgt, damit eines Tages den Mars zu erreichen. Das Raketensystem ist höher als die Freiheitsstatue in New York. Es besteht aus zwei Teilen, die sich nach dem Start trennen: dem etwa 70 Meter langen Booster Super Heavy und der - ebenfalls Starship genannten - oberen Stufe, die rund 50 Meter misst. Beide Teile sind so konzipiert, dass sie irgendwann nach der Rückkehr zur Erde wiederverwendet werden können.

Erstmals war das Raketensystem im April 2023 getestet worden - und damals nach wenigen Minuten komplett explodiert. Bei weiteren Tests erreichte die obere Stufe den Rand des Weltalls und landete auch schon kontrolliert im Indischen Ozean. Mehrere Testflüge waren allerdings deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben.

SpaceX hatte vor kurzem den bisher größten Börsengang hingelegt, zuletzt war die Aktie allerdings unter den Ausgabepreis gefallen.

This screen grab from a SpaceX live webcast shows SpaceX's Starship rocket ten minutes before its scheduled launch from Starbase during the 13th test flight in South Padre Island, Texas, on July 16, 2026. SpaceX was set for a test launch of its powerful Starship rocket on July 16, the first since the company went public last month. The mammoth rocket was scheduled for blast off from the company's Starbase facility in southern Texas during a 90-minute window that opened at 5:45 pm local time (2245 GMT), before being aborted. This would have been Starship's 13th flight overall. (Photo by SPACEX / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / HANDOUT / SPACEX" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Kim Kardashian postete auf Instagram Familienfotos
Schlagzeilen
Kardashian-Schwestern trauern um Großmutter
Nicht nur was, sondern auch wie man es isst, spielt eine Rolle
Gesundheit
Bei regelmäßigem Sodbrennen mehr Zeit zum Essen nehmen
Ein Partynacht ist schnell durchfeiert
Gesundheit
Nächte durchmachen: Wie Du mit Schlafmangel richtig umgehst
Wer dauernd schlecht schläft, sollte die Schilddrüse abklären lassen.
Gesundheit
Schlechter Schlaf? Es könnte die Schilddrüse sein
Leisure Sickness: Im Urlaub angekommen ist man erschöpft und kränkelt
Reisen & Freizeit
Krank im Urlaub? Wie Sie dem Freizeitcrash entkommen können
Ein Gutteil des Gerichtsgebäudes fiel in sich zusammen
Politik
Teil des Gerichtsgebäudes in Bozen stürzt ein
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER