Riesen-Rakete von SpaceX muss Testflug vor Start abbrechen

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Im Mai hatte die Riesen-Rakete zuletzt einen Testflug absolviert, den insgesamt zwölften. Auch dabei waren einige Triebwerke ausgefallen, ansonsten war der Test aber weitgehend nach Plan verlaufen. Erstmals war dabei die "Version 3" des Starship zum Einsatz gekommen. Dabei handelt es sich nach Angaben des Unternehmens um eine unter anderem im Hinblick auf Design und Leistungsfähigkeit komplett überarbeitete Version der Riesen-Rakete.
Die US-Raumfahrtbehörde Nasa will mit dem Starship Astronauten zum Mond schicken, während SpaceX das Ziel verfolgt, damit eines Tages den Mars zu erreichen. Das Raketensystem ist höher als die Freiheitsstatue in New York. Es besteht aus zwei Teilen, die sich nach dem Start trennen: dem etwa 70 Meter langen Booster Super Heavy und der - ebenfalls Starship genannten - oberen Stufe, die rund 50 Meter misst. Beide Teile sind so konzipiert, dass sie irgendwann nach der Rückkehr zur Erde wiederverwendet werden können.
Erstmals war das Raketensystem im April 2023 getestet worden - und damals nach wenigen Minuten komplett explodiert. Bei weiteren Tests erreichte die obere Stufe den Rand des Weltalls und landete auch schon kontrolliert im Indischen Ozean. Mehrere Testflüge waren allerdings deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben.
SpaceX hatte vor kurzem den bisher größten Börsengang hingelegt, zuletzt war die Aktie allerdings unter den Ausgabepreis gefallen.
This screen grab from a SpaceX live webcast shows SpaceX's Starship rocket ten minutes before its scheduled launch from Starbase during the 13th test flight in South Padre Island, Texas, on July 16, 2026. SpaceX was set for a test launch of its powerful Starship rocket on July 16, the first since the company went public last month. The mammoth rocket was scheduled for blast off from the company's Starbase facility in southern Texas during a 90-minute window that opened at 5:45 pm local time (2245 GMT), before being aborted. This would have been Starship's 13th flight overall. (Photo by SPACEX / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / HANDOUT / SPACEX" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS