Lakeside-Park-Chef Lamprecht: Kärnten als Technologie-Standort stärken

Bernhard Lamprecht©Rene Strasser
Lakeside-Park-Geschäftsführer Bernhard Lamprecht spricht im „Kärnten ungefiltert“-Podcast über Kärntens Chancen als Technologiestandort, die Bedeutung von Vernetzung und Nachwuchsförderung sowie die geplanten Erweiterungen in Klagenfurt, Villach und im Lavanttal.
Rund 80 Unternehmen, neun Forschungsorganisationen und etwa 2.000 Beschäftigte: Der Lakeside Science & Technology Park in Klagenfurt bündelt Kompetenzen aus dem Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie.
Geschäftsführer Bernhard Lamprecht setzt dabei auf Vernetzung – zwischen Unternehmen, Forschung und Bildung ebenso wie zwischen Arbeit und Alltag. Sechs Kinderbetreuungseinrichtungen, Gastronomie und Sportmöglichkeiten sollen den Park zu einem Lebens- und Arbeitsraum machen.
Nachwuchsförderung im Kindergarten
Ein Schwerpunkt liegt auf der Nachwuchsförderung. Bereits in Kindergärten sollen Kinder an MINT-Themen herangeführt werden. Über das Educational Lab soll sich dieser Zugang bis zur Universität fortsetzen. Angesichts der rasanten technologischen Entwicklung, insbesondere bei künstlicher Intelligenz, hält Lamprecht es zugleich für wichtig, jungen Menschen weiterhin die Grundlagen zu vermitteln. Zu den Forschungsprojekten am Standort zählt etwa die Verwendung von aufbereitetem Biertrester als Ausgangsmaterial für den 3D-Druck. Daraus entstehen unter anderem biologisch abbaubare Bissschutzvorrichtungen für Bäume.
Mit der Koralmbahn sieht Lamprecht zusätzliche Chancen für die Zusammenarbeit zwischen Kärnten und der Steiermark. Unternehmen mit Standorten in beiden Bundesländern spürten bereits die bessere Erreichbarkeit. Der geplante Technologiepark im Lavanttal soll das Angebot ergänzen: Dort stehen Nachhaltigkeit und sogenannte Advanced Materials im Mittelpunkt. Vorgesehen sind auch physikalische und chemische Labore, deren Infrastruktur mehrere Unternehmen gemeinsam nutzen können.
Zukunftspläne
Für die kommenden fünf Jahre sind weitere Schritte geplant. Drei Gebäude am Klagenfurter Standort befinden sich bereits im Bau und sollen bis Ende 2028 in Betrieb gehen. In Villach ist ein weiteres Gebäude vorgesehen, im Lavanttal sollen die ersten Gebäude entstehen und Betriebe angesiedelt werden. Lamprechts Ziel ist es, die Kooperationen zu stärken und Kärnten als Technologiestandort weiterzuentwickeln.