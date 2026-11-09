Lakeside-Park-Chef Lamprecht: Kärnten als Technologie-Standort stärken

Ein Schwerpunkt liegt auf der Nachwuchsförderung. Bereits in Kindergärten sollen Kinder an MINT-Themen herangeführt werden. Über das Educational Lab soll sich dieser Zugang bis zur Universität fortsetzen. Angesichts der rasanten technologischen Entwicklung, insbesondere bei künstlicher Intelligenz, hält Lamprecht es zugleich für wichtig, jungen Menschen weiterhin die Grundlagen zu vermitteln. Zu den Forschungsprojekten am Standort zählt etwa die Verwendung von aufbereitetem Biertrester als Ausgangsmaterial für den 3D-Druck. Daraus entstehen unter anderem biologisch abbaubare Bissschutzvorrichtungen für Bäume.

Mit der Koralmbahn sieht Lamprecht zusätzliche Chancen für die Zusammenarbeit zwischen Kärnten und der Steiermark. Unternehmen mit Standorten in beiden Bundesländern spürten bereits die bessere Erreichbarkeit. Der geplante Technologiepark im Lavanttal soll das Angebot ergänzen: Dort stehen Nachhaltigkeit und sogenannte Advanced Materials im Mittelpunkt. Vorgesehen sind auch physikalische und chemische Labore, deren Infrastruktur mehrere Unternehmen gemeinsam nutzen können.