Zwischen Großküche und Fine Dining: 50 Jahre Adi Kulterer

Kulterer setzt auf frische Zutaten aus der Region und eine Küche ohne Glutamat und Geschmacksverstärker. Langjährige Partnerschaften mit heimischen Produzenten sichern die Versorgung mit regionalen Lebensmitteln. Für die Produktion von rund 70 Tonnen Kartoffeln pro Jahr benötigt das Unternehmen beispielsweise eine Anbaufläche von zweieinhalb Hektar.

Auch bei der Verpflegung von Kindern sieht Kulterer eine besondere Verantwortung. Das Unternehmen ist Mitglied der Initiative „Gesunde Küche“ und setzt unter anderem auf weniger Salz und Zucker. Gerichte, die bei den Kindern trotz wiederholter Versuche nicht ankommen, werden aus dem Speiseplan genommen.