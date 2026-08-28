Kooperation von Wissenschaftern und Hobbygärtnern

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Mit einem Aufruf zum gemeinschaftlichen Forschen wenden sich Wissenschafterinnen und Wissenschafter des Internationalen Instituts für Angewandte Systemanalyse (IIASA) in Laxenburg bei Wien an Hobbygartler. "Wer einen Garten hat, kennt seine Besonderheiten besser als jede Statistik. Gerade in dicht besiedelten und landwirtschaftlich intensiv genutzten Regionen können Gärten wichtige Lebensräume und Verbindungselemente für Tiere und Pflanzen sein - und zugleich Orte für Gesundheit, Wohlbefinden und Begegnung", wird Gerid Hager, Leiterin des Laienforschungsprojekts "G/ArtenLeben", in einer Aussendung zitiert.

von APA