Neue Salzbergbahn in Hallstatt nimmt Betrieb auf

©APA, Themenbild, Barbara Gindl
Nach 362 Tagen reiner Bauzeit nimmt am Samstag die neue Standseilbahn auf den Salzberg in Hallstatt im Inneren Salzkammergut ihren Betrieb auf. Rund 34 Millionen Euro wurden in die Salzbergbahn investiert, zudem wurden während der einjährigen Schließung auch die Salzwelten modernisiert. Die zwei neuen Kabinen sind barrierefrei und werden pro Fahrt je 60 statt bisher 24 Personen befördern können. Das gläserne Design ist von Salzkristallen inspiriert.
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In gut zweieinhalb Minuten Fahrzeit legt die Bahn mit einer Geschwindigkeit von knapp 20 km/h exakt 593 Meter zurück. Dabei beträgt die Höhendifferenz 325 Meter.
"Mit der neuen Salzbergbahn und den modernisierten Salzwelten schaffen wir die Voraussetzungen dafür, dass die mehr als 7.000-jährige Salzgeschichte Hallstatts auch für kommende Generationen erlebbar bleibt", freute sich Kurt Thomanek, Vorstand für Bergbau und Tourismus der Salinen Austria AG.