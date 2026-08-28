Neue Salzbergbahn in Hallstatt nimmt Betrieb auf

In gut zweieinhalb Minuten Fahrzeit legt die Bahn mit einer Geschwindigkeit von knapp 20 km/h exakt 593 Meter zurück. Dabei beträgt die Höhendifferenz 325 Meter.

"Mit der neuen Salzbergbahn und den modernisierten Salzwelten schaffen wir die Voraussetzungen dafür, dass die mehr als 7.000-jährige Salzgeschichte Hallstatts auch für kommende Generationen erlebbar bleibt", freute sich Kurt Thomanek, Vorstand für Bergbau und Tourismus der Salinen Austria AG.