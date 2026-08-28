60 Mio. Euro für emissionsärmere Produktion

© JON CHERRY, Getty Images North America, APA home Leben Technik

Rund 60 Millionen Euro schüttet der Klima- und Energiefonds im Rahmen der aktuellen Ausschreibung der Forschungs-, Technologie- und Innovations(FTI)-Initiative für "Transformation der Industrie" aus. Die Mittel vom Infrastrukturministerium fließen in 34 Projekte, die sich mit Themen der klimaneutralen Produktion und deren Umsetzung im industriellen Maßstab befassen, hieß es in einer Aussendung.

von APA