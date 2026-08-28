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60 Mio. Euro für emissionsärmere Produktion

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Emissionen sollen reduziert werden
©JON CHERRY, Getty Images North America, APA
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Rund 60 Millionen Euro schüttet der Klima- und Energiefonds im Rahmen der aktuellen Ausschreibung der Forschungs-, Technologie- und Innovations(FTI)-Initiative für "Transformation der Industrie" aus. Die Mittel vom Infrastrukturministerium fließen in 34 Projekte, die sich mit Themen der klimaneutralen Produktion und deren Umsetzung im industriellen Maßstab befassen, hieß es in einer Aussendung.

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Über drei Viertel der Summe gehen demnach an Unternehmen, während außeruniversitäre Forschungseinrichtungen und Universitäten rund 20 Prozent erhalten. Gefördert werden u.a. Forschungsprojekte sowie Pilot- und Demonstrationsanlagen etwa zur Erzeugung erneuerbarer Energie.

Service: https://www.klimafonds.gv.at/

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