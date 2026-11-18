UNO-Klimachef Simon Stiell gab zum Auftakt der zweiwöchigen Tagung die Richtung vor. "Die Staaten haben die Wahl: Elektrizität oder Preisschocks. Sie können die Weltwirtschaft für das Zeitalter des Stroms verkabeln - oder sie können die hohen Kosten fossiler Brennstoffe für Familien, Unternehmen und Staatshaushalte in Kauf nehmen", sagte er.

Erreicht werden soll die Steigerung des Stromanteils um gut die Hälfte durch noch größeren Einsatz erneuerbarer Energien in den Bereichen Verkehr, beim Heizen sowie in der Industrie. Aus Sicht der Internationalen Energieagentur IEA ist eine höhere Elektrifizierung ein Grundpfeiler für die künftige Energiesicherheit, die Wettbewerbsfähigkeit und nicht zuletzt für die globale Klimastrategie.

Beim Klima herrscht akuter Handlungsbedarf. Der Oktober 2026 war der wärmste der Messgeschichte. Die weltweiten Durchschnittstemperaturen haben laut einem Bericht des UN-Umweltprogramms (UNEP) den längerfristigen Zielwert von 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau bereits erreicht. Dazu kommen Prognosen, wonach das Klimaphänomen El Niño - eine warme Meeresströmung im Pazifik mit globalen Auswirkungen wie Überflutungen und Dürren - diesmal besonders kräftig ausfallen wird.

Das neue Ziel der COP31 mit der Kurzformel "35x35" oder "35 bis 35" hatten Verhandlungsleiter Australien und die türkischen Gastgeber auf die Agenda gesetzt. Denn mit dem Ausbau erneuerbarer Energien wie Windkraft, Solarenergie oder Erdwärme allein ist es nicht getan. So stellt das Wiener Kontext Institut fest: "Der Ausbau der Erneuerbaren ist nur die halbe Energiewende, die andere Hälfte ist die Elektrifizierung von Verkehr, Industrie und Gebäuden."

Außer positiven Auswirkungen auf das Klima soll eine höhere Elektrifizierung auch die Abhängigkeit von fossilen Energielieferungen aus dem Ausland verringern. Höher elektrifizierte Länder wären auch weniger stark den mitunter kräftigen Preisschwankungen infolge geopolitischer Krisen etwa im Nahen Osten ausgeliefert.

Die zeitweise Blockade der Straße von Hormuz im Zuge des Kriegs gegen den Iran ließ die Spritpreise spontan in die Höhe schnellen und sorgte für Versorgungsengpässe und sprunghaftes Ansteigen der Inflation in zahlreichen Ländern. Die hohe Inflation gilt auch als der wichtigste Grund für die deutlichen Stimmenzuwächse der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen, wo der republikanische Präsident Donald Trump eine empfindliche Niederlage hinnehmen musste.

Während Europa und Österreich beim Ausbau der erneuerbaren Energien im internationalen Vergleich gut unterwegs sind, besteht bei der Elektrifizierung weiter großer Aufholbedarf. Mit ein Grund dafür ist auch die Tatsache, dass "die globalen Märkte in diesem Bereich rasant wachsen und damit enorme Chancen für Wohlstand bieten", argumentiert das Kontext Institut.

48 Prozent des Stroms in Europa stammen aus erneuerbaren Quellen, zeigen Daten der Internationalen Energieagentur IEA für 2024. Zum Vergleich: In China liegt der Erneuerbaren-Anteil an Strom bei 34 Prozent, in den USA bei 23 Prozent.

Doch beim Stromanteil am gesamten Energieverbrauch - der Elektrifizierung - gerät Europa ins Hintertreffen. Hier liegt die EU mit 22 Prozent gleichauf mit den USA, während China Europa schon 2016 überholte und laut Daten des Forschungsinstituts Enerdata auf mittlerweile 28,6 Prozent davongezogen ist. In der weltweiten Spitzengruppe befindet sich demnach Norwegen mit knapp 49 Prozent Stromanteil am Energie-Endverbrauch, gefolgt von Taiwan (34 Prozent), Schweden (33,1 Prozent), Japan (31,5 Prozent), Vietnam (29,9 Prozent) und Singapur mit 28,8 Prozent.

Kräftige Zuwächse des Stromanteils verzeichneten vor allem Länder, die erneuerbare Energien zuletzt massiv ausgebaut haben, wie Dänemark (+6 Prozentpunkte), Portugal oder die Niederlande (je +5 Prozentpunkte). Weitgehend stabil blieb der Stromanteil dagegen in großen Wirtschaftsräumen wie den USA (22 Prozent), Kanada (24) und Russland mit 14 Prozent. Der starke Ausbau erneuerbarer Energiequellen wirkt sich laut Enerdata positiv aus. So sei ein überwiegender Teil (rund 90 Prozent) der großen Projekte für erneuerbare Energie aktuell bereits kostengünstiger als die fossilen Energiequellen Öl und Gas.

Die EU deckte im Jahr 2024 rund 60 Prozent ihres gesamten Energiebedarfs durch fossile Importe ab - und bezahlte dafür laut der Statistikbehörde Eurostat rund 380 Mrd. Euro. Zusätzlich stieg die Nachfrage nach Elektrizität in den vergangenen zehn Jahren laut IEA doppelt so stark wie die Nachfrage nach Energie insgesamt. Dabei blieb aber der Stromanteil am gesamten Energiemix in der EU relativ konstant um die 22 Prozent, während vor allem asiatische Länder wie Japan oder Korea ihre Elektrifizierungsraten deutlich gesteigert haben.

Die IEA weist auch auf beträchtliche Sparpotenziale durch eine stärkere Elektrifizierung hin. Demnach könnte sich ein durchschnittlicher Haushalt im Jahr bis zu 60 Prozent der Kosten für Heizung und Verkehr ersparen, während eine durchschnittliche Industrieanlage mit Einsparungen von rund einer Million Euro jährlich rechnen könne. "Eine stärkere Verlagerung auf Strom verringert zudem die Abhängigkeit der Verbraucher von volatilen internationalen Spritmärkten", stellt die IEA fest.

Laut Katharina Rogenhofer, Vorständin des Kontext Instituts, stärke ein höherer Stromanteil am gesamten Energieverbrauch auch die heimische Wirtschaft. Denn die Wertschöpfung bleibe damit bei heimischen Erzeugern, Netzbetreibern und Betrieben, statt an fossile Lieferanten ins Ausland abzufließen.

Am größten ist die Lücke zum 35-Prozent-Ziel in Österreich im Bereich Verkehr. Hier entfallen erst rund 4 von 94 Terawattstunden (TWh) Endenergie auf Strom, also weniger als fünf Prozent, zeigen Daten der Statistik Austria. Dabei ist der Verkehr besonders wichtig, denn in keinem anderen Bereich sind die Emissionen seit 1990 so stark gestiegen wie hier, geht aus der Treibhausgas-Inventur des Umweltbundesamts hervor. Die Richtung stimmt aber bereits: Im Oktober 2026 wurden laut Statistik Austria in Österreich mehr E-Autos neu zugelassen als Fahrzeuge mit einem Verbrennungsmotor - also Diesel und Benziner - zusammen.

Bei Haushalten liegt die Stromquote bei rund einem Viertel. Auch beim Heizen von Gebäuden hat sich schon einiges bewegt. Aber aktuell sind noch 1,3 Millionen Öl- und Gasheizungen in Betrieb. Laut Berechnungen des Dachverbands Erneuerbare Energie (EEÖ) müssten jährlich 90.000 davon getauscht werden, damit die von Österreich angepeilte Klimaneutralität bis 2040 erreicht werden kann.

In der Industrie ist man mit rund einem Drittel Strom schon knapp am Zielwert. Das Ergebnis soll sich noch einmal deutlich ab dem nächsten Jahr verbessern, wenn die voestalpine in Linz einen neuen strombetriebenen Lichtbogenofen in Betrieb nimmt. Allein dieser neue Ofen soll so viele Treibhausgase einsparen wie 750.000 Verbrennerautos, geht aus Zahlen des Konzerns hervor. Im Jahr 2024 war allein die voestalpine für ein Sechstel der gesamten österreichischen Emissionen verantwortlich - nämlich zwischen 11,6 und 12,7 Mio. Tonnen CO2-Äquivalente. Insgesamt belaufen sich die Treibhausgasemissionen in Österreich laut Umweltbundesamt derzeit auf knapp 70 Mio. Tonnen jährlich.