"Wir feiern 100 Jahre Seilbahnen in Österreich und haben in dieser Zeit sehr viele Herausforderungen gehabt - wir stehen letztlich auch jetzt wieder vor großen Veränderungen", räumte der stellvertretende WKÖ-Fachverbandsobmann, Erich Egger, ein. Schneemangel als Folge des Klimawandels trifft die Branche mitten ins Herz.

"Der Winter 2025/26 war einer der erfolgreichsten überhaupt", berichtete Egger. Die Erstzutritte erreichten den Angaben zufolge den dritthöchsten Wert der Geschichte. "Aber Tatsache ist, es war ein sehr trockener Winter, er war schneearm - mit 9 cm Schnee im Mittel anstelle von 52,3 cm", hielt Egger fest. "Man sieht, wie wenig Niederschlag wir gehabt haben", verdeutlichte der Branchensprecher.

Dank Beschneiung seien in der Saison 2025/26 52,8 Millionen Ersteintritte erzielt worden; ohne wäre es nur knapp ein Viertel davon gewesen, berichtete Egger unter Verweis auf eine Studie des Marktforschungsunternehmens Manova. Die Seilbahnen beschäftigen den Angaben zufolge rund 17.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erzielen eine Bruttowertschöpfung von etwa 1,3 Mrd. Euro.

"75 Prozent hätten wir verloren, die Bahnen wären gestanden", betonte der stellvertretende Fachverbandsobmann. 5,6 Mrd. Euro Wertschöpfung wären verloren gegangen. Umgelegt auf die Beherbergungsbranche wären das um 32,3 Millionen Nächtigungen weniger gewesen, rechnete Egger vor. "Wir investieren wahnsinnig viel in die Beschneiung, weil wahnsinnig viel davon abhängt", verdeutlichte der Vize-Fachverbandsobmann. "Wenn die Seilbahn stillsteht, steht ein ganzes Land still, eine ganze Region", ergänzte der Zillertaler Hotelier, Multiunternehmer und Nationalratsabgeordnete Hörl.

Um beschneien zu können, sind 90 Tage lang 40 cm Schnee an den Tal- und Bergstationen Voraussetzung - für die Piste werden die 40 cm dann auf 20 cm verdichtet und mit Kunstschnee berieselt. Das ist wirtschaftlich bedeutsam, wird aber aus Umweltschutzgründen häufig kritisiert.

"Für die Beschneiung brauchen wir ungefähr 50 Millionen Kubikmeter Wasser in Österreich", erklärte Egger. Das Wasser stamme aus der Schneeschmelze im Frühjahr, werde gespeichert und nach Verwendung wieder in den Kreislauf zurückgeführt. "Es wird ja nicht verbraucht, das Wasser."

An Strom benötige die Branche "nur 1,2 Prozent vom gesamten Stromverbrauch und 0,5 Prozent für die Beschneiung - je nachdem, wie der Winter ist". "Vom mittleren Niederschlag in Österreich brauchen wir 0,07 Prozent", strich Egger weiters hervor.

"Wir stehen in keiner Konkurrenz zur Landwirtschaft oder zum Trinkwasser - wir füllen unsere Speicher im Frühjahr mit dem Schmelzwasser", fügte er hinzu. "Das Trinkwasser ist in Österreich in allen Bereichen geschützt und hat Vorrang vor allem anderen", bekräftigte Hörl. "Unsere Verpflichtung ist es, die Branche für die nächsten Jahre soweit fit zu machen, dass sie die Wertschöpfung und die Basis für Arbeitsplätze sichern kann", erklärte Egger. Der Wintersport sei "sicher einer der wichtigsten Wertschöpfungsträger des Landes".