Gefordert wird im Antrag etwa eine Härtefalllösung für besonders betroffene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Zuschläge für Kinder von Beschäftigten oder für Alleinverdienende. Das Gericht kann u.a. einen verbindlichen Sozialplan festlegen, falls weiter keine Einigung zustande kommt.

"Ardo hat einen fairen und ausgewogenen Vorschlag unterbreitet, der den betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern über einen längeren Zeitraum hinweg ein hohes Maß an Sicherheit und Unterstützung bietet", hatte das Unternehmen bereits in der Vorwoche festgehalten. Die jüngste Verhandlungsrunde war am Donnerstag in Szene gegangen, ein Folgetermin wurde dabei nicht vereinbart. Das Unternehmen appellierte danach auch an die Gewerkschaften, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Die Gegenseite stellte dafür jedoch Forderungen. Ardo müsse das Angebot verbessern, damit neuerliche Gespräche Sinn machen würden, konstatierte PRO-GE-Landesgeschäftsführer Patrick Slacik.

Im September hatte die belgische Ardo-Gruppe bekanntgegeben, ihr Werk in Groß-Enzersdorf Ende August 2027 zu schließen. An dem Standort im Bezirk Gänserndorf wird beispielsweise für Iglo und die Tiefkühl-Eigenmarken von Billa, Hofer und Spar produziert. Von der Schließung betroffen sind 190 Beschäftigte, für die der Sozialplan erarbeitet wird. Hinzu kommen 50 Leiharbeitskräfte. In Sachen Versorgung mit heimischem Tiefkühlgemüse gibt es bereits eine Lösung. Nach längeren Verhandlungen der Politik wurden Unternehmen wie Waldland als Abnehmer und Verarbeiter gewonnen, das ebenfalls in Groß-Enzersdorf ansässige Schneiders Gemüseland weitet seine Kapazitäten deutlich aus und kooperiert ab Frühjahr 2027 auch mit Iglo. Die Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse (ETG) kann künftig bis zu rund 2.000 Hektar Anbaufläche bewirtschaften, auch der zusätzliche Aufbau einer eigenen Blattgemüse- und Innovationen-Verarbeitungslinie wird geprüft.