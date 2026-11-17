Die Arbeitgeber verweisen wiederum auf die heterogene Struktur des Handels - vom kleinen Ein-Personen-Unternehmen bis hin zu den großen Lebensmittelketten - sowie die allgemeine Konsumflaute, die hohen Energie- und Lohnnebenkosten und die Konkurrenz durch internationale Onlineplattformen. Die Arbeitnehmer ihrerseits pochen auf Zahlen des gewerkschaftsnahen Momentum Instituts, wonach das Lohnniveau im Handel deutlich unter dem gesamtwirtschaftlichen Durchschnitt liege. Der mittlere Bruttostundenlohn von Angestellten betrage hier 19,04 Euro, während er in der Gesamtwirtschaft 23,09 Euro ausmache.

Vergangene Woche haben die Güterbeförderer ihre KV-Verhandlungen abgeschlossen. Die Löhne für die rund 50.000 Lkw-Lenkerinnen und Lkw-Lenker steigen zu Beginn des Jahres 2027 um 3,3 Prozent. Diese Woche gehen die Gespräche zum Bahn-KV weiter.