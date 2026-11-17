Lithium-Ionen-Batterien haben in den vergangenen Jahren einen beispiellosen Aufstieg hingelegt: Mit der Technologie kann viel Energie auf kleinem Raum und bei relativ geringem Gewicht gespeichert werden. Dazu kommt ein sehr guter Wirkungsgrad, der je nach System bei bis zu 95 Prozent liegt. Lithium-Ionen-Batterien sind dabei für verschiedene Anwendungen einsetzbar, vom Smartphone über das E-Auto bis hin zum Heimspeicher. Der massive Ausbau der Produktionskapazitäten hat in den vergangenen zehn Jahren auch zu deutlich sinkenden Preisen geführt.

China hat sich hier die Vorherrschaft gesichert, das Land dominiert nicht nur die Batteriezellenproduktion, sondern auch die dahinterstehende Lieferkette, denn auch die Verarbeitung und Raffinierung der weltweit abgebauten notwendigen Rohstoffe, etwa Lithium, Kobalt und Nickel, findet in China statt.

Aus europäischer Sicht geht damit allerdings eine starke Abhängigkeit bei Batterien einher. Neuere Batterie-Technologien kommen hingegen mit deutlich weniger kritischen Rohstoffen aus und könnten in der EU gebaut werden, so die Kontext-Analyse.

Besonders vielversprechend seien dabei Natrium-Ionen-Batterien, die sich vor allem für günstigere E-Autos und stationäre Kurzspeicher eignen, Vanadium-Flow-Batterien für stationäre Langzeitspeicher sowie eisenbasierte, Zink-Brom- und organische Flow-Batterien, die ganz ohne kritische Rohstoffe auskämen. Marktreif seien davon bereits Vanadium-Flow- und Natrium-Ionen-Batterien. Je nach Technologie wird hier noch an der Erhöhung der Energiedichte und des Wirkungsgrads geforscht, je nach Anwendung gibt es dennoch schon jetzt Vorteile gegenüber Lithium-Ionen-Batterien. Auch China investiert bereits im großen Stil in diese neuen Technologien.

Das Kontext Institut hat für die Analyse neben der Literaturrecherche und Workshops mit Expertinnen und Experten auch acht europäische Batterie-Hersteller zu den Hürden auf dem Weg zur Serienfertigung befragt. Alternative Batterie-Technologien scheitern demnach an fehlendem Kapital in der frühen Phase der Entwicklung, der unsicheren Nachfrage und unklaren EU-Regeln.

Um Batteriehersteller in der EU besser zu unterstützen, empfiehlt das Kontext Institut Maßnahmen, die Investitionsrisiken absichern, Nachfrage aufbauen und klare Rahmenbedingungen schaffen. In Österreich könnte demnach die Förderbank aws Risikokapital für Start-ups mobilisieren, über die EAG-Abwicklungsstellen könnte mit Hilfe von Differenzverträgen die Nachfrage gestützt werden, ähnlich wie zu Beginn des Ökostromausbaus. Ein weiteres Instrument sieht Kontext in der öffentlichen Beschaffung. Grundlage für alle Maßnahmen sollte laut Analyse eine nationale Speicherstrategie sein.

Auch auf EU-Ebene sind massive Investitionen in die neuen Technologien notwendig. Außerdem sollten einheitliche Kriterien für die gemeinsame Beschaffung und EU-weit harmonisierte Standards festgelegt werden, so die Analyse. "In vielen Märkten für saubere Zukunftstechnologien dominiert heute China. Das Rennen ist aber nicht vorbei. Mit Batterien der nächsten Generation kann Europa wirtschafts- und sicherheitspolitisch vorne dabei sein", fasste Kontext-Vorständin Katharina Rogenhofer die Ergebnisse zusammen.