KinderuniWien startet am Montag

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Mit den Schwerpunktthemen Mikrobiom, Erinnerungskultur sowie Klima, Energie und Umwelt startet am Montag (13. Juli) die alljährlich in den Sommerferien stattfindende Kinderuni in Wien. Erwartet werden bis zum 25. Juli rund 4.000 Kinder von sieben bis zwölf Jahren. Mit an Bord sind zahlreiche Hochschulen und andere Forschungseinrichtungen.

von APA