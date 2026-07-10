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KinderuniWien startet am Montag

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Kinder sollen Uni-Betrieb kennenlernen
©APA/APA/HERBERT NEUBAUER/HERBERT NEUBAUER
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Mit den Schwerpunktthemen Mikrobiom, Erinnerungskultur sowie Klima, Energie und Umwelt startet am Montag (13. Juli) die alljährlich in den Sommerferien stattfindende Kinderuni in Wien. Erwartet werden bis zum 25. Juli rund 4.000 Kinder von sieben bis zwölf Jahren. Mit an Bord sind zahlreiche Hochschulen und andere Forschungseinrichtungen.

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Insgesamt werden sich rund 600 Forschende an dem umfangreichen, 370 Lehrveranstaltungen umfassenden Programm beteiligen, heißt es seitens der Initiatoren.

Service: www.kinderuni.at

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