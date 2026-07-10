Die Österreicher trinken laut Umfrage 2,1 Liter pro Tag

70 Prozent der Bevölkerung würden mehrmals täglich Leitungswasser trinken. Kaffee mit Milch und Mineralwasser folgen mit gewissem Abstand auf den Rängen zwei und drei. Sportgetränke, Leitungswasser gesprudelt, Kaffee ohne Milch, Energy Drinks und Smoothies wurden hingegen von einer Mehrheit der Befragten verneint. Abgefragt wurden nur antialkoholische Getränke. Die Hauptmotive für die Auswahl sind laut Umfrage Erfrischung (für 68 Prozent sehr wichtig), Durstlöscher (66 Prozent) und natürlicher Geschmack (57 Prozent). Weniger Bedeutung hätten nachhaltige Produktion, Verpackung oder die Bekanntheit der Marke.

Knapp 50 Prozent der Befragten trinken zu den Mahlzeiten, 42 Prozent direkt nach dem Aufstehen. 38 Prozent achten konkret auf ihr Durstgefühl. Einen Trinkplan oder eine App würden nur von wenigen genutzt, jeder Fünfte setze keine Maßnahmen für ausreichendes Trinken. Für die IMAS-Eigenstudie wurden 1.021 Personen ab 16 Jahren persönlich befragt, die statistisch repräsentativ für die österreichische Bevölkerung sind.