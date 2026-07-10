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Sommerferien-Start auch im Westen und Süden

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Auch im Süden und im Westen beginnen die Sommerferien
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Rund 670.000 Kinder und Jugendliche in Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Oberösterreich, Kärnten und der Steiermark starten heute Freitag nach der Zeugnisverteilung in die neunwöchigen Sommerferien. Damit haben nun eine Woche nach dem Ferienbeginn in Ostösterreich alle rund 1,2 Millionen Schülerinnen und Schüler des Landes frei. Schulbeginn in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland ist wieder am 7. September, im Süden und Westen beginnt der Unterricht am 14. September.

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Auf den Straßen dürfte zu Beginn der zweiten Ferienstaffel der Reiseverkehr zunehmen. Mit den stärksten Verkehrsbelastungen wird am Freitagnachmittag und am Samstagvormittag auf der West Autobahn (A1), der Tauern Autobahn (A10), der Inntal Autobahn (A12), der Brenner Autobahn (A13), der Fernpass Straße (B179) und der Karawanken Autobahn (A11) gerechnet.

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