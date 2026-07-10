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Uni-Graz-Forschende suchen Studienteilnehmer

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++ ARCHIVBILD ++ Babys für Studie gesucht
©APA/APA/dpa/Fabian Strauch
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Nach Personen, die hierzulande einst selbst zwischen 1939 und 1945 eine "Napola" - eine "Nationalpolitische Lehranstalt" - besucht haben oder die über Informationen dazu in der Familie verfügen, sucht Nadjeschda Stoffers von der Universität Graz in Kooperation mit dem Ludwig Boltzmann Institut für Kriegsfolgenforschung. Neun solcher nationalsozialistischer Kaderschmieden gab es zu jener Zeit in der "Ostmark". Die Historikerin möchte nun mehr über die Lebensumstände dort erfahren, heißt es seitens der Uni Graz.

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Ebenda sucht man auch nach Teilnehmerinnen und Teilnehmern einer Studie im Rahmen des internationalen Forschungsprojekts "Kleine Körper - Große Fragen": Hier versucht ein Team um Marco Höfler vom Institut für Bewegungswissenschaften, Sport und Gesundheit mehr über die Entwicklung von Babys herauszufinden. Die Kleinen werden fünfmal in ihrem ersten Lebensjahr untersucht. "So lässt sich erstmals nachvollziehen, wie sich die Körperzusammensetzung von der Geburt bis zum ersten Geburtstag entwickelt", wird Höfler zitiert.

Service: "Napola"-Projekt: https://go.apa.at/THp37ZlE ; Baby-Studie: https://go.apa.at/EdutSeDN

ARCHIV - 30.12.2019, Nordrhein-Westfalen, Oberhausen: Ein Baby greift mit den Fingern nach seinem Fuß. (zu dpa: «Priens Plan: Elterngeld nur noch ein Jahr - dafür etwas mehr») Foto: Fabian Strauch/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

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