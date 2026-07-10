Uni-Graz-Forschende suchen Studienteilnehmer

Ebenda sucht man auch nach Teilnehmerinnen und Teilnehmern einer Studie im Rahmen des internationalen Forschungsprojekts "Kleine Körper - Große Fragen": Hier versucht ein Team um Marco Höfler vom Institut für Bewegungswissenschaften, Sport und Gesundheit mehr über die Entwicklung von Babys herauszufinden. Die Kleinen werden fünfmal in ihrem ersten Lebensjahr untersucht. "So lässt sich erstmals nachvollziehen, wie sich die Körperzusammensetzung von der Geburt bis zum ersten Geburtstag entwickelt", wird Höfler zitiert.

Service: "Napola"-Projekt: https://go.apa.at/THp37ZlE ; Baby-Studie: https://go.apa.at/EdutSeDN