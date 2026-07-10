KI und Genetik enthüllen Entwicklung des Schwalbenschwanzes

Neben genetischen Daten flossen auch Methoden des maschinellen Lernens in die Studie ein. So wurde ein KI-System mit hunderten Fotos der Schmetterlinge trainiert. Die Unterschiede, die das System etwa in der Flügelzeichnung oder -form fand, passten in der Folge gut mit den gefundenen genetischen Unterschieden zusammen. Demnach reichen die Wurzeln dieser heute im mehr oder weniger gesamten paläarktischen Raum lebenden Art geschätzte 12,5 Millionen Jahre zurück. Außerdem fand man Hinweise, dass es offenbar mehrere Unterarten gibt, heißt es in einer Aussendung der Uni Salzburg.

Service: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0343793