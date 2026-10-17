Waymo kommt nach Toronto: Robotaxis ohne Fahrer sollen ab 2028 Fahrgäste befördern

Das Robotaxi-Unternehmen Waymo will in Toronto einen Fahrdienst mit vollständig autonomen Fahrzeugen aufbauen. Das hat die Schwesterfirma von Google am 16. Oktober angekündigt. Die ersten Fahrgäste sollen 2028 einsteigen können. Dazu investiert das Unternehmen nach eigenen Angaben in Standorte und Arbeitsplätze vor Ort.

Co-Chefin Tekedra Mawakana bezeichnete die Stadt als „eine der großen Städte der Welt“ und den Schritt als wichtigen Meilenstein auf dem Weg zu einer weltweiten Präsenz. Die Ankündigung wurde in der Techszene breit diskutiert, auf der Plattform Hacker News gehörte sie mit mehr als 400 Kommentaren zu den meistdiskutierten Themen des Tages.