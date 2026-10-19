Marsmond Phobos: Japan startet Sonde MMX, die bis 2031 Proben zur Erde bringen soll

Japan bricht zum Marsmond Phobos auf. Die Raumfahrtagentur JAXA will die Sonde Martian Moons eXploration, kurz MMX, am Dienstag um 4.41 Uhr japanischer Zeit mit einer H3-Rakete vom Weltraumbahnhof Tanegashima starten. In Österreich ist das Montag, 21.41 Uhr. Es ist der zehnte Flug der neuen japanischen Trägerrakete.

MMX soll als erste Mission überhaupt Gesteinsproben von einem Marsmond zur Erde bringen. Geplant sind mindestens zehn Gramm Material von der Oberfläche des Phobos, die 2031 in einer Kapsel in Australien landen sollen. Sollte der Start verschoben werden müssen, hat die JAXA ein Startfenster bis 9. November reserviert.