Fast Radio Burst: Rekord-Radioblitz war mehr als zehn Milliarden Jahre unterwegs

Ein internationales Forschungsteam unter Leitung der University of Sydney hat den bisher am weitesten entfernten Fast Radio Burst nachgewiesen. Der schnelle Radioblitz mit der Bezeichnung FRB 20240304B entstand, als das Universum erst rund drei Milliarden Jahre alt war. Bis sein Signal die Erde erreichte, war es mehr als zehn Milliarden Jahre unterwegs. Die Ergebnisse sind im Fachjournal Science erschienen.

Der Blitz hat eine Rotverschiebung von etwa 2 und ist damit mehr als doppelt so weit entfernt wie der bisherige Rekordhalter unter den Radioblitzen. „Das ist ein außergewöhnlicher Einblick in das ferne Universum“, sagt Studienleiterin Manisha Caleb von der University of Sydney. Die meisten bisher bekannten Radioblitze stammen aus deutlich geringeren Entfernungen.