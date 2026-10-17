P-256 und die NSA: KI Claude löst das Rätsel um die Herkunft der Krypto-Kurven

Die sogenannten Seeds der NIST-Kurven P-192, P-224, P-256, P-384 und P-521 sind keine Hashwerte einer geheimen Passphrase, sondern Ausgaben des C-Zufallsgenerators lrand48, der mit einem Unix-Zeitstempel gestartet wurde. Das berichtet das KI-Unternehmen Anthropic in einer am 16. Oktober veröffentlichten Forschungsarbeit. Ein internes Modell der Claude-Reihe habe die Lösung in weniger als einer halben Stunde gefunden, ohne einen Hinweis auf die vermutete Passphrase zu bekommen.

Jeder Kandidat besteht demnach aus 20 Bytes, die der Generator nacheinander ausgibt. Veröffentlicht wurde jeweils der erste Kandidat, der eine gültige Kurve ergab. Bei P-256 war das Kandidat Nummer 1842, der zugehörige Zeitstempel fällt auf den 16. August 1997. Die Zeitstempel der Primzahlkurven liegen zwischen Mai 1997 und April 1998. Vier Seeds binärer Kurven folgen offenbar demselben Muster, allerdings mit halbiertem Zeitwert.