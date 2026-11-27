Aber leichter gesagt als getan. Im Alltag ist so etwas schnell vergessen. Deshalb ist es hilfreich, einfach einen Serientermin mit Erinnerung in den Kalender zu setzen.

Wählt man das Log-in-Intervall nicht allzu lang, ist man auch vor Änderungen bei den Anbietern gefeit - vor allem, wenn man davon vielleicht gar nichts mitbekommen hat.

Beispiel Dropbox: Der Onlinespeicher-Dienst ändert zum 1. Januar 2027 seine Geschäftsbedingungen: Nutzerinnen und Nutzer eines kostenlosen Kontos müssen sich vom Stichtag an nicht mehr mindestens jährlich, sondern mindestens einmal im halben Jahr anmelden, damit ihr Zugriff auf die Dropbox-Dienste erhalten bleibt.

Richtlinien zum Umgang mit Nichtnutzung finden sich bei den meisten Diensten im Hilfe- beziehungsweise Support-Bereich der Webseite - oder auch in den allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Und wer regelmäßiges Anmelden trotz allem vergisst, sollte wenigstens E-Mails mit Hinweisen des jeweiligen Dienstes ernst nehmen, in denen man zu einem Log-in aufgefordert wird.