von
Aber leichter gesagt als getan. Im Alltag ist so etwas schnell vergessen. Deshalb ist es hilfreich, einfach einen Serientermin mit Erinnerung in den Kalender zu setzen.
Wählt man das Log-in-Intervall nicht allzu lang, ist man auch vor Änderungen bei den Anbietern gefeit - vor allem, wenn man davon vielleicht gar nichts mitbekommen hat.
Beispiel Dropbox: Der Onlinespeicher-Dienst ändert zum 1. Januar 2027 seine Geschäftsbedingungen: Nutzerinnen und Nutzer eines kostenlosen Kontos müssen sich vom Stichtag an nicht mehr mindestens jährlich, sondern mindestens einmal im halben Jahr anmelden, damit ihr Zugriff auf die Dropbox-Dienste erhalten bleibt.
Richtlinien zum Umgang mit Nichtnutzung finden sich bei den meisten Diensten im Hilfe- beziehungsweise Support-Bereich der Webseite - oder auch in den allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Und wer regelmäßiges Anmelden trotz allem vergisst, sollte wenigstens E-Mails mit Hinweisen des jeweiligen Dienstes ernst nehmen, in denen man zu einem Log-in aufgefordert wird.
BERLIN - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Catherine Waibel/Catherine Waibel