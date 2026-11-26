Das Gerät namens "Invisispeech" wird wie eine kleine Spange an einem hinteren Backenzahn befestigt. Es misst die feinen Schwingungen, die entstehen, wenn jemand Wörter formt, ohne sie auszusprechen oder die Lippen zu bewegen. Die Daten werden an ein Smartphone übertragen. Dort entschlüsselt ein KI-Modell die Eingaben und setzt die Befehle um.

In ersten Tests erkannte das System laut der ETH rund 90 Prozent von 50 vorgegebenen englischen Befehlen korrekt. Untersucht wurde die Technik mit 15 Personen. Auch bei Hintergrundlärm funktionierte die Erkennung zuverlässig. Zu den getesteten Anwendungen gehörten das Ein- und Ausschalten von Geräten per Sprachbefehl, das Abrufen von Informationen auf dem Smartphone und das Übersetzen fremdsprachiger Inhalte.

Noch ist die Technik allerdings nicht alltagstauglich. Vor allem längere und komplexere Sätze sowie die zuverlässige Erkennung beim Gehen und bei schnellen Bewegungen stellen die Forschenden vor Herausforderungen.

Langfristig soll das Gerät aber laut der ETH auch natürliche Gespräche mit KI ermöglichen. Nutzerinnen und Nutzer könnten Fragen lautlos mit der Zunge formen und die Antworten über Ohrhörer hören. So liesse sich beispielsweise im Zug eine Frage an einen KI-Assistenten richten, ohne dass Sitznachbarn etwas davon mitbekommen.